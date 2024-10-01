96萬鋼材賤賣16萬…高公局老約聘工涉貪 二審今判4年

台中市曾姓男子擔任高速公路局中區養護分局約聘養護工多年，熟悉庫房管理，2019年至2020年間，將總價96萬元的材料，以16萬元低價賤賣給廠商，所得用以購買佛像、日常花費，一審依貪汙罪，判刑4年、褫奪公權3年，全案上訴二審，今宣判駁回上訴，維持一審原判。

檢、廉調查，曾男（55歲）2001年在高公局中區養護工程分局當約聘道路養護工，他長期管理庫房業務，清楚廠商進料、領料流程間漏洞，趁著廠商進料時刻意將護欄板、H型鋼柱及鋼墊塊放在暫置區，待廠商因維修需領料時故意不登記。

廠商進料依規定採購的鋼材應編號入高公局倉庫，需維修時再申請領料，且換下的廢纜線、螺栓也應繳回高公局做有價變賣。

檢、廉查出，曾2019年間告知廠商有批鋼材要變賣，將總價值66萬450元的363片護欄板、鋼柱，以12萬元賤賣給廠商後，將該筆錢當生活花費、買佛像之用。2020年他又以同樣手法變賣總價值30多萬元的鋼材、廢料，再賤賣4萬元，因倉庫保全察覺異狀通報才曝光。

檢方訊時，曾坦承因長期管理庫房，利用職務之便分3次將高公局所有鋼材、廢料變賣，侵佔高公局價值96萬7940元財物。