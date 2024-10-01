關渡鹹粥店老闆娘命案 法院判凶嫌賠逾2735萬元

周姓男子因追求已婚的關渡鹹粥店潘姓老闆娘遭拒，涉嫌持槍殺害潘女，刑事部分一審判刑20年，家屬另提起刑事附帶民事訴訟。士院日前判決周男應賠償家屬共計新台幣2735萬餘元。

全案起於，周姓男子於民國112年3月間追求潘女遭拒絕，又於同年5月間在鹹粥店內消費時，不滿潘女將他加點的菜先給了後面點餐的客人，心生怨恨。

112年6月10日，周男帶槍前往鹹粥店，近距離持槍射擊潘女左胸口，行凶後逃逸；潘女送醫後傷重不治。警方循線逮捕周男。

刑事部分，一審士林地方法院依殺人罪等判處周男應執行有期徒刑20年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

潘女父母、丈夫及未成年子女另對周男提起刑事附帶民事訴訟，向周男求償喪葬費及扶養費等項目。

一審士林地院指出，周男於審理時允諾潘女家屬所求償的金額，因此判決周男應賠償家屬共計2735萬餘元，可上訴。