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臉書貼文說前男友偷吃還跟蹤毀物 女挨告判有罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蕭姓女子在臉書指前男友是偷吃的男人，還跟蹤前男友到住處，毀損同住女性友人的鞋櫃和機車挨告。基隆地方法院審理後，依加重誹謗、毀損罪判拘役75日，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，基隆市蕭姓女子與前男友後，在前年11月25日、12月12日和去年2月27日，在臉書發表與性有關文字，如「最重要的一點那天一起玩3P，好刺激」、「偷吃的男人一輩子都改變不了的，等這看吧」、「炮友永遠都會存在」等內容。

蕭女並將貼文觀看權限設定為公開，網路上不特定人得以共見共聞，貶損前男友名譽及社會評價，並使前男友心生畏怖，影響日常生活及社會活動。

蕭女另於去去年5月9日晚間10點半多，在前男友與周姓女性友人住處，先徒手破壞周女3個鞋櫃，接著又將周女停放在地下室的機車推倒，造成機車左煞車、車殼破裂，毀損並不堪使用。

警方接獲蕭女前男友和周女報案後，通知蕭女到案說明，製作筆錄後將全案送辦。檢察官偵查後，依涉犯加重誹謗罪嫌、跟蹤騷擾罪嫌、毀損罪嫌起訴蕭女。

基隆地院開庭時，蕭女承認犯行，法官審視相關卷證，認定蕭女未能控制情緒及言行，對前男友做出騷擾及損害名譽行為，從重以加重毀謗罪處斷，另犯毀損周女物品罪，應予責難。

法官考量蕭女犯後坦承犯行，以及犯行動機、手段及目的等情狀，依加重毀謗罪處拘役40日；犯毀損他人物品罪處拘役40日。應執行拘役75日，如易科罰金，以1千元折算1日。緩刑2年，並應於判決確定年內，向指定之機構或團體提供40小時義務勞務；緩刑期間付保護管束。

蕭姓女子在臉書指前男友是偷吃的男人，還跟蹤前男友到住處，毀損同住女性友人的鞋櫃和機車，被法院依加重誹謗、毀損罪判拘役75日。聯合報系資料照片
蕭姓女子在臉書指前男友是偷吃的男人，還跟蹤前男友到住處，毀損同住女性友人的鞋櫃和機車，被法院依加重誹謗、毀損罪判拘役75日。聯合報系資料照片

基隆 男友 跟蹤騷擾

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