涉詐領助理費 黃紹庭認罪仍羈押

國民黨高雄市議員黃紹庭（左）涉詐領助理費，前晚搭機返台入境就被拘提，檢方訊後昨聲押禁見獲准。記者張議晨／攝影 國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，檢調上月廿六日發動搜索，黃當天早一步搭機前往大陸廈門，前天返台，一入境就遭拘提，高雄地檢署訊後聲押禁見。法院開庭時黃承認浮報助理費，法官認為黃有逃亡之虞、其他助理未到案，裁准羈押禁見。

據了解，黃紹庭在調查局詢問、高雄地檢署偵訊時都沒認罪，羈押庭上才供出部分犯行，詐領所得按月匯入妻子名下帳戶，不過仍以「不清楚服務處經費運作情形」辯解。

檢調上月廿六日搜索帶回黃的父母、服務處人員和助理等十七人，將黃父母等十人列被告，其中六人以二至卅萬元交保，另聲押黃服務處周姓女副主任，但法官裁定請回，檢方已提抗告。

黃紹庭在搜索當天一早帶著行李前往小港機場，搭機飛往廈門，隔日自拍影片稱沒有逃亡、犯法，出境是既定行程，事情處理完畢後就返國，並在上月廿九日下午二時許搭機返台。

檢調查出，黃涉嫌以人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，款項匯入妻子帳戶，用來支付服務處水電等雜支，統計議員任內詐領金額估逾八百萬元。

法官考量黃紹庭飛往大陸三天後回台，妻子、子女仍在美國，黃也曾因為工作取得美國籍，具有逃亡國外生活經驗、人脈、經濟條件，且他雖坦承犯行，但是全案還有多名公費助理未到案，助理回捐費用如何運用也待釐清，另黃供詞與其他被告、證人仍有客觀不符情況，依違反貪汙、使公務員登載不實等罪，裁定羈押禁見。

黃紹庭搜索當下搭機出境，檢方懷疑行動早被他知悉，黃紹庭父親住處還搜出預先演練詢問內容串證筆記，背後恐有「高人指點」，雄檢已分案調查洩密。