涉掏空遠航36億 張綱維判14年

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產，不法獲利近卅六億元，依違反證券交易法多罪起訴，同案合作金庫前董事長廖燦昌被控違法放貸給遠航，依違反銀行法起訴；台北地方法院審理四年，昨判張有期徒刑十四年，廖獲判無罪。

檢方二○二○年七月起訴遠航人員三人，張綱維除判十四年重罪，另判可易科罰金刑一年，未扣案犯罪所得卅二億元沒收；遠航副董事長鄭晴文判刑三年，判可易科罰金刑八月；遠航協理陳建州判可易科罰金刑一年三月。

合作金庫有七人被訴，除廖燦昌，前副總黃伯川、前協理陳世卿，及林文理、孫翊溱、呂明昇、劉佩璇四名經辦行員也全部無罪。可上訴。

遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維明知自身無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。

此外，遠航二○一五年十月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約廿億元。

檢方查出，遠航二○一五年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，又令遠航承受重大財損。

合議庭指出，張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

至於合庫人員全無罪部分，判決說，合庫先評估擔保品價值才決定承作貸款案，且已採取較保守估價方法，沒有證據證明廖燦昌等人高估擔保品，也沒有檢察官起訴所指「異常快速核貸」情形，廖燦昌未施壓部屬放款，判七人無罪。

張綱維偵查中、審判前期遭羈押禁見，二○二一年三月以一億元交保，限制出境、出海；期間張不斷聲請解除限境，今年七月再以照顧母親、陪小孩為由聲請解禁，法官認為張有強烈逃亡動機，已裁定張限境到明年三月。