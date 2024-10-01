不早矯正 學者：犯罪少年變大尾

校園割喉案敲響社會警鐘，中正大學犯防所教授鄭瑞隆主張，少輔會應從警政署轉給衛福部或教育部才能發揮更好的輔導效果，他說拋出這想法超過二十年，但衛福部始終抗拒，「國家真的重視少年嗎？我覺得很悲觀」。

「刑度比預估的輕，但如何真正矯正與治療才是重點；犯罪少年若不及早矯正會愈來愈『大尾』。」鄭瑞隆說，少年時期有犯罪紀錄，長大後再犯機率是一般人的三至五倍，為避免今日少年犯成為明日的成人犯，輔導及矯正一定要及時且有效介入。

鄭瑞隆認為應把目前由警政署主責的少輔會移轉給衛福部，由強而有力的部會來整合，警察局少年隊在少輔會體系裡的功能依舊在，卻能強化社政、衛政、教育等資源挹注，讓校內輔導與校外機制充分合作，少年輔導效果才能事半功倍。

「衛福部擺明不想接燙手山芋，難道是對犯罪少年有偏見？」鄭瑞隆說，中央給錢給人給資源，衛福部應該勇於任事，別再推卸責任，期待賴清德總統、行政院長能關注此事，好好思考怎麼做對社會、對少年輔導更好。

衛福部保護司長張秀鴛說，少年輔導委員會已成立廿多年，具法律位階，為協助法院、協助曝險少年的正式組織；少輔會成員雖為社工，但常與少年警察隊合作，如醫院有醫務社工、法院有法務社工、監所有矯正社工，少輔會社工由警政署管轄可針對偏差少年提供及時協助。

張秀鴛表示，將少輔會納入衛福部只是利用現有人力提供服務，無法得到少年隊資源，僅有一加一等於一效果，少輔會由警政署管轄，個案需社福資源可即時轉介、協助，一加一大於二、利大於弊，「我們就把他當作是孤兒」。

另外，中正大學犯防系教授林明傑直言「這悲劇不是意外，系統早已失靈」。

他說，現行「少年事件處理法」將少年調查官與少年保護官職責合併，常由同一人任雙重角色，出現角色衝突及執行困難等問題，影響少年案件處理的效果與公正性。日本把少年調查官隸屬於司法單位、少年保護官歸屬於行政單位，值得台灣借鏡。

「司法體系隱藏在『假人權』保護傘下，真正兒少權益無法獲得保障，少年被利用成為犯罪工具。」林明傑建議應在法務部下成立觀護署，使觀護一元化，不需區隔少年與成人觀護人，重點在增強輔導與監督，防患於未然。