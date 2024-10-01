修法正向管教可免責 老師：很少學校敢搜書包

國教盟昨在立法院外舉行記者會，呼籲主管機關應切實檢討非行少年處理機制成效不彰的問題，才能修補漏洞，防止少年殺人事件再度發生。記者陳正興／攝影 校園割喉案震驚全國，教育部修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，放寬校安檢查限制，特定身分學生無須經會商程序即可搜書包、檢查抽屜，並增列教師正向管教可免責，但上路一學期，老師直言敢搜書包的學校少之又少。

「實務執行上卡卡的。」新北某國小學務主任舉搜書包為例，教育部授權學校緊急處置，但現實需要專業判斷，且若孩子拒絕，學校還是束手無策，敢搜書包學校少之又少，「教育部應徹底了解執行情況，演練一遍就知道問題」。

新北教育產業工會理事長吳添寶也說，搜書包時要攝影存證，又要徵詢家長同意，若家長不同意，學生可拒絕，但偏偏需要搜書包的學生，家長幾乎不到學校、甚至放棄管教孩子。

新北一名資深生教組長說，為避免少數老師濫權及不當管教便限縮教師管教權利，已造成老師在管教輔導孩子的無力感。針對行為嚴重偏差孩子需更強力約束規範及輔導資源介入，才不會造成其他安分守法孩子受害。

教育局說，學校若發現學生疑似參加不良組織，除回報教育局、成立追蹤輔導小組加強輔導，會整合資源輔導觸法少年，協同司法、警政、社政及民間區域資源，搭配「過渡性教育措施」及校內高關懷彈性課程，協助學生穩定就學。

少年事件處理 司法角色弱化

記者李芯、王宏舜／台北報導

國教行動聯盟認為，「少年事件處理法」二○一九年修訂後，將原本司法嚴密把關的系統轉向行政輔導為主，許多因幫派或不良組織利用而犯罪的少年未能被有效納入「曝險少年」輔導範疇，且行政輔導效果不彰、司法系統角色弱化，少年法院僅在輔導無效或由警察、少年輔導委員會移送案件時才介入，無法有效防範嚴重犯罪，呼籲切實檢討非行少年處理機制成效不彰問題。

司法院表示，二○二○年委託台灣大學研究後提出新版少年事件審前調查報告建議範本，已配合建置資訊系統功能於近期試辦，提升審前調查效能；另司法院今年頒布少年事件保護管束風險管理試辦計畫，希望能預防少年再犯，並協助少年復歸社會。