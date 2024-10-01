國中生割頸案 2少年凶手分判9年、8年

新北市割頸案導致楊姓少年身故，新北地方法院依殺人罪判行凶的郭姓少年、教唆的林姓少女各9年、8年徒刑。圖／聯合報系資料照 新北市楊姓國中生去年在校遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆林姓少女昨天被依殺人罪分別判處九年、八年徒刑，可上訴。死者父親得知結果直呼「心在淌血」，透過視訊批評司法完全向加害者傾斜，「少事法對加害者太寬容，殺人刑期竟比貪汙輕」。

「殺人後有悔過就可以輕判，但他們卻沒給我兒子任何機會。」楊姓國中生的父親痛批青少年犯再大過錯都有法律保障，原生家庭問題、犯後表現良好、將來可以教化、犯後精神障礙都能成為輕判理由，「這樣判決誰能接受？」

楊父另提民事訴訟向郭與林女及其父母提出連帶求償扶養費、精神慰撫金二一七七萬元，法院審理中。郭父昨到庭聽判，受訪時對被害人家屬表示抱歉，稱兒子比較愛玩，事後很後悔，服完刑回歸社會後希望能彌補過錯。

去年十二月廿五日中午十二時許，林姓女國中生至鄰班找熟識女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

郭姓少年與林姓少女遭新北地院少年法庭裁定收容；檢警查出郭姓少年在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近三個月後，將二人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦廿七天，於今年五月九日依殺人罪嫌起訴二人。

新北地院少年法庭審理認為，二少年因誤認暴力得以解決紛爭之偏差觀念，在本不應有任何暴力發生的校園內發生暴力案件，嚴重危害校園安全，且造成被害人寶貴生命消逝，產生永遠無法抹滅之巨大傷痛，雖檢察官及被害人家屬均請求從重量刑，但未成年符合刑法減輕其刑之適用，加上二人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整二人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑九、八年。