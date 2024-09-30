外包工人高塔遭電擊亡 台電等2負責人獲緩起訴處分

陳姓男子去年9月間在嘉義縣番路鄉進行特高壓電塔作業時，遭電弧灼傷不治。檢警調查，台電及電纜公司現場的負責人疏失，嘉檢偵結，因雙方已和解，2人以緩起訴處分。

嘉義地檢署緩起訴書指出，太平洋電線電纜公司承接台電輸變電工程處南區工程處的工程，太電公司將部分特高壓電塔間改為地下電纜的工程，僱請31歲陳姓男子等人施作。

嘉檢表示，太電公司由61歲張姓男子負責現場管理施工，台電的現場負責人為59歲侯姓男子，張男於去年9月9日上午帶領陳男等3名工人，前往嘉義縣番路鄉的特高壓電塔進行故障點檢測。

當時，陳男攀爬距地約8公尺高的電塔上作業，因測試線不慎碰觸帶電的避雷器，電塔上突然出現一陣閃光，陳男即遭電弧灼傷昏迷而掛在高塔上，消防人員趕抵，在確定斷電安全無虞後，利用繩索攀爬至高塔上，以繩索吊掛將人救下送醫，因傷勢過重，急救後仍不治。

檢警調查，現場2名負責人張男、侯男，對於電氣設備及路線檢查等有導致感電之虞者，應停止送電，且對於電路檢查等作業時，應以檢電器具檢查，確認已停電，但2人均未盡注意的義務，造成工人陳男感電致死。

嘉檢指出，張男、侯男對於涉及過失致死罪嫌，坦承犯行，且深表悔悟，並與陳男母親達成和解，陳母也表達願意原諒2人，因此，以緩起訴處分為適當，期間為1年，須向國庫各支付新台幣10萬元。