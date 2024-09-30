「空軍中校」樓文卿助敵原可處死刑或無期 合議庭判17年理由曝光

空軍官校飛行訓練指揮部前上校參謀官葛季賢、前中校教官樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，兩人遭訴，台灣高等法院更二審今依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜活動罪判樓17年徒刑，褫奪公權10年，扣案的4千元美金與5萬元台幣沒收。

葛、樓在高院前審、更一審時都無罪，但最高法院兩度撤銷、發回，本件仍得上訴。

鎮小江共諜案2015年爆發，檢方查出鎮15年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，利用招待出國、送禮、餽贈美金等方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是前陸軍馬防部少將指揮官許乃權，最高法院依違反國安法判許判2年10月徒刑、鎮4年徒刑定讞。

檢方追查，葛季賢、樓文卿有意在退伍後赴大陸發展，2009至2012年間，兩人被昔日袍澤、因案被通緝的空軍前中校劉其儒招待至國外旅遊，再由大陸情治人員出面設宴款待、吸收，要兩人返台發展共諜組織。

高院更二審審理發現，樓文卿在調查員詢問及檢察官第一次偵查中自白，坦言受「中共間諜」劉其儒引介至國外與中共官員見面，並提供空軍機密文書幫劉從事間諜活動而獲報酬，且有樓、劉的通訊監察譯文、入出境紀錄、美金現鈔等證據可佐。

更二審認為，間諜刺探、收集軍事情報，無論有無利用價值，都不可容許，樓文卿犯陸海空軍刑法「幫助敵人之間諜從事活動」罪、「交付軍事機密於敵人」罪與貪汙治罪條例「公務員對於違背職務上之行為收受賄賂」罪，從較重的幫助敵人之間諜從事活動罪處斷。由於該條文為死刑或無期徒刑之罪，合議庭考量樓提供的文書價值、收受報酬不高，因此減刑，僅判刑17年。