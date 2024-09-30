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掏空遠航36億！ 張綱維判刑14年、合庫前董座廖燦昌無罪

遠航掏空大宣判！合庫被控違法放貸22億 前董座等7人全無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

遠東航空董事長張綱維被控掏空資產不法獲利近36億元，依違反證券交易法多罪起訴，合作金庫前董事長廖燦昌同案被控違法放貸給遠航，涉嫌違反銀行法等罪，台北地院審理4年今天宣判，遠航公司涉案人員有罪，合作金庫人員全部無罪。

有罪部分，張綱維被判有期徒刑14年，可易科罰金部分被判刑1年，得易科罰金36萬元；遠航副董事長鄭晴文被判3年，可易科罰金部分判刑8月，得易科罰金24萬元；遠航協理陳建州可易科罰金之刑判1年3月，得易科罰金45萬元。

檢方也起訴合庫前董事長廖燦昌、合庫前副總黃伯川、合庫前協理陳世卿以及4名經辦申貸款案的銀行人員林文理、孫玉美、呂明昇、劉佩璇等，7名名行庫人員今全部獲判無罪。可上訴。

檢察官指控，張掏空遠航13億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾22億元本息轉嫁遠航，犯罪所得加總近36億元。

檢方起訴，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維隱匿自身並無足夠財力籌措或引進即時有效資金執行重整，佯以樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報，2015年至2016年以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。

此外，檢方指控，遠航2015年10月13日帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻涉嫌將樺福關係人負債轉給遠航承受，2016年由遠航向合庫台北分行貸款22億餘元，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行的欠款20億餘元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰影響航權， 明知「小坪頂房地」市場成交量低迷，2017年12月29日卻將房地過戶給遠航，讓遠航購買「爛尾樓」承受重大財產損害。

檢方偵查認定，張綱維涉犯證交法財報不實罪、特別背信罪、公司法、偽造文書、詐欺、業務侵占、稅捐稽徵法、商業會計法、民用航空法罪，起訴張求處重刑；廖燦昌身為公股銀行董事長卻配合張移轉債務，也起訴建議從重量刑。

合庫前董事長廖燦昌。圖／報系資料照片
合庫前董事長廖燦昌。圖／報系資料照片
遠航董事長張綱維。圖／報系資料照片
遠航董事長張綱維。圖／報系資料照片

侵占 廖燦昌 張綱維 財務 遠東航空

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