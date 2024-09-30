割頸案僅判9、8年遭批太輕 新北地院：已漸能覺察反省
新北市國三生遭割頸死亡案今天宣判，乾哥郭姓少年被判刑9年、乾妹林姓少女被判8年。死者楊生父親痛批少事法對他們太過於寬容判刑太輕，難道司法認為人命不值錢？新北地院則發布聲明表示，2名少年已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行。
新北地院少年法庭判決理由指出，被告2人因誤認暴力得以解決紛爭之偏差觀念，在本不應有任何暴力發生的校園內發生暴力案件，嚴重危害校園安全，且造成被害人寶貴的生命消逝，被害人雙親痛失摯愛，產生永遠無法抹滅之巨大傷痛，檢察官及被害人家屬均請求從重量刑。
但法官考量被告2人之家庭狀況、智識程度、犯罪之動機、目的，及參與程度、下手方式等情況，並考量2人未成年符合刑法第18條第2項減輕其刑之適用。加上被告二人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談後，已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行，然仍須時間予以學習及調整。認有必要藉由較長期以機構矯正處遇的方式，以加強、調整被告二人的身心狀態健全，並教育及導正被告二人的偏差觀念與行為。
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