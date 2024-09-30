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影／新北國中割頸案宣判 國教盟籲正視問題、修補漏洞

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導

新北國中割頸殺人事件，導致有少年身故，少年觸法案件的處理與制度問題因此浮上檯面。新北割頸案一審宣判的今天，國教盟號召關心此重大議題的家長與民眾，聲援新北割頸案受害人楊姓少年父親，呼籲司法院針對新北割頸殺人案應公開檢討報告，並保障被害家屬的參與權與知情權。

2019年修訂的《少年事件處理法》原旨在符合聯合國《兒童權利公約》，希望以更人道的方式處理少年犯罪。這次修法卻忽略了台灣實際司法需求，將原本司法嚴密把關的系統轉向行政輔導為主，導致執行中出現了許多漏洞，案件處理效率和效果也不理想。

國教盟在追蹤新北割喉案的過程中，發現除了修法後的制度性缺失，更發現結構性問題導致的漏接：1.教育體系無法掌握犯罪少年背景：如犯罪少年是否有幫派背景，是否曾涉及槍械、暴力等關鍵資訊都集中在司法系統中，教育體系無法進行有效的預防和輔導。2. 司法院未公關檢討報告。司法院迄今針對此案的調查和應對措施未曾公開，導致家屬無法知悉案件的詳細情況，也無法行使基本的知情權與詰問權。3.少年法院的先議程序存在漏洞：案件進入刑事程序前，少年法院的先議程序往往未能全面評估少年的犯罪風險，特別是當涉及幫派或暴力事件時，調查深度和資源不足，導致法官無法做出精確的判決。

國教盟提出十項訴求：一、調保官審前調查程序與專業性需完善。二、少保官保護管束的作為需有明確規範。三、過渡性教育措施需加速推行並強化執行成效。四、跨部會資料共享機制應完善建立。五、修正少事法，分離少年調查官與保護官的職責。六、修正少事法第3條，擴大曝險少年定義。七、建立少年再犯與致命風險評估機制。八、強化被害人權益與閱卷權的保障。九、強化 425平台的召關頻率與實效性（少事法第42條第五款）。十、少年之犯罪記錄需在十年後沒再犯才塗銷不可三年內。

新北國中割頸殺人案今宣判，國教盟上午在立法院外舉行記者會，提出十項訴求，呼籲主管機關應切實檢討非少年處理機制成效不彰的問題，才能修補漏洞飛。有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生圖為國民黨立委羅智強（左二起）、洪孟楷、吳宗憲與出席人士齊呼口號，呼籲主管機關正視問題、修補漏洞。記者陳正興／攝影
新北國中割頸殺人案今宣判，國教盟上午在立法院外舉行記者會，提出十項訴求，呼籲主管機關應切實檢討非少年處理機制成效不彰的問題，才能修補漏洞飛。有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生圖為國民黨立委羅智強（左二起）、洪孟楷、吳宗憲與出席人士齊呼口號，呼籲主管機關正視問題、修補漏洞。記者陳正興／攝影
新北國中割頸殺人案今宣判，國教盟上午在立法院外舉行記者會，提出十項訴求，呼籲主管機關應切實檢討非少年處理機制成效不彰的問題，才能修補漏洞飛。有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生。記者陳正興／攝影
新北國中割頸殺人案今宣判，國教盟上午在立法院外舉行記者會，提出十項訴求，呼籲主管機關應切實檢討非少年處理機制成效不彰的問題，才能修補漏洞飛。有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生。記者陳正興／攝影

司法院 幫派 新北

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