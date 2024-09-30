影／新北國中割頸案宣判 國教盟籲正視問題、修補漏洞

新北國中割頸殺人事件，導致有少年身故，少年觸法案件的處理與制度問題因此浮上檯面。新北割頸案一審宣判的今天，國教盟號召關心此重大議題的家長與民眾，聲援新北割頸案受害人楊姓少年父親，呼籲司法院針對新北割頸殺人案應公開檢討報告，並保障被害家屬的參與權與知情權。

2019年修訂的《少年事件處理法》原旨在符合聯合國《兒童權利公約》，希望以更人道的方式處理少年犯罪。這次修法卻忽略了台灣實際司法需求，將原本司法嚴密把關的系統轉向行政輔導為主，導致執行中出現了許多漏洞，案件處理效率和效果也不理想。

國教盟在追蹤新北割喉案的過程中，發現除了修法後的制度性缺失，更發現結構性問題導致的漏接：1.教育體系無法掌握犯罪少年背景：如犯罪少年是否有幫派背景，是否曾涉及槍械、暴力等關鍵資訊都集中在司法系統中，教育體系無法進行有效的預防和輔導。2. 司法院未公關檢討報告。司法院迄今針對此案的調查和應對措施未曾公開，導致家屬無法知悉案件的詳細情況，也無法行使基本的知情權與詰問權。3.少年法院的先議程序存在漏洞：案件進入刑事程序前，少年法院的先議程序往往未能全面評估少年的犯罪風險，特別是當涉及幫派或暴力事件時，調查深度和資源不足，導致法官無法做出精確的判決。