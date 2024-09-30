快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

影／不滿校園割喉案判決 父泣不成聲：竟判的比貪汙罪還輕

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市某國中去年底發生割頸案震驚全國。新北地院今宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年。新北市議員石一佑今代表死者家屬出面，並指死者父親楊爸知道判刑結果，非常難過「心在淌血」，楊爸今透過視訊講到泣不成聲，他不滿少事法對加害者太寬容，殺人者的判刑竟比貪汙罪還輕。

去年12月25日發生轟動全國的國三生校園割喉命案，造成一名國三楊姓學生死亡，行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，幾經波折先後被新北地院少年法庭裁定收容，也敲響校園安全警鐘。新北地院今宣判，分別判刑郭生及林生9年及8年。

楊爸說，我們的司法完全向加害者傾斜，少事法對加害者太寬容，殺人者竟然只有判處9年、8年有期徒刑，比起貪污罪未免太輕？難道司法認為人命不值錢？人民的生存權竟然不如你們口中的人權？二個兇殘至極的加害者不知悔改，因少事法的保護能有機會重返社會，「我的兒子卻永遠都沒有任何機會。」

楊爸不滿指出，誰可以保證他們重返社會後不會對社會安全造成隱憂？難道還要有其他受害者再次出現嗎？少事法應是要保護那些犯小錯之人，而非一視同仁，犯了大錯仍不知悔改，為什麼可以受到法律的保護？加害者在法庭上裝乖裝哭，法律可以讓兇手凶殘過後再談教化，如此一來只要有機會每個人都會找機會減刑、假釋。

「殺人後有悔過就可以輕判，但他們（加害者）卻沒給我兒子任何機會」楊爸一度講到泣不成聲，認為法律已死，青少年犯再大的過錯都有法律保障，原生家庭的問題、犯後表現良好、將來可教化、犯後精神障礙來作為輕判理由，已跟律師討論將上訴，「這樣的判決誰能接受？」

割喉案死者父親楊爸今透過視訊講到泣不成聲，他不滿少事法對加害者太寬容，殺人者判刑竟比貪污罪還輕。記者劉懿萱／攝影
割喉案死者父親楊爸今透過視訊講到泣不成聲，他不滿少事法對加害者太寬容，殺人者判刑竟比貪污罪還輕。記者劉懿萱／攝影

割喉案 命案 校園安全 殺人

延伸閱讀

割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩

新北市國三生割頸案今宣判 乾哥遭判9年、乾妹判8年

校園割喉案為被害家庭募款 500萬目標還未達陣

嘉市議員戴寧詐助理費「二審認罪」引熱議！法界人士研判這目的

相關新聞

影／不滿校園割喉案判決 父泣不成聲：竟判的比貪汙罪還輕

新北市某國中去年底發生割頸案震驚全國。新北地院今宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年。新北市議員...

新北市國三生割頸案今宣判 乾哥遭判9年、乾妹判8年

新北市1所國中去年發生震驚社會的割頸案，行兇的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女今年3月被新北地院少年法庭移送檢方偵辦。新北地...

割頸案僅判9、8年遭批太輕 新北地院：已漸能覺察反省

新北市國三生遭割頸死亡案今天宣判，乾哥郭姓少年被判刑9年、乾妹林姓少女被判8年。死者楊生父親痛批少事法對他們太過於寬容判...

割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩

震驚社會的新北市國三生遭割喉死亡案，新北地院少年法庭今天上午宣判，犯案的郭姓少年被依殺人罪判刑9年、教唆的林姓少女涉共同...

國小老師鼓棒打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級的男童照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆...

新北割頸案一審宣判 國教盟呼籲處理結構性問題

去年新北市割頸案導致楊姓少年身故，今日新北地院一審宣判，行兇的郭姓少年被判9年，涉嫌教唆的林姓少女被判8年，全案仍可上訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。