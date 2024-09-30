影／不滿校園割喉案判決 父泣不成聲：竟判的比貪汙罪還輕

新北市某國中去年底發生割頸案震驚全國。新北地院今宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年。新北市議員石一佑今代表死者家屬出面，並指死者父親楊爸知道判刑結果，非常難過「心在淌血」，楊爸今透過視訊講到泣不成聲，他不滿少事法對加害者太寬容，殺人者的判刑竟比貪汙罪還輕。

去年12月25日發生轟動全國的國三生校園割喉命案，造成一名國三楊姓學生死亡，行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，幾經波折先後被新北地院少年法庭裁定收容，也敲響校園安全警鐘。新北地院今宣判，分別判刑郭生及林生9年及8年。

楊爸說，我們的司法完全向加害者傾斜，少事法對加害者太寬容，殺人者竟然只有判處9年、8年有期徒刑，比起貪污罪未免太輕？難道司法認為人命不值錢？人民的生存權竟然不如你們口中的人權？二個兇殘至極的加害者不知悔改，因少事法的保護能有機會重返社會，「我的兒子卻永遠都沒有任何機會。」

楊爸不滿指出，誰可以保證他們重返社會後不會對社會安全造成隱憂？難道還要有其他受害者再次出現嗎？少事法應是要保護那些犯小錯之人，而非一視同仁，犯了大錯仍不知悔改，為什麼可以受到法律的保護？加害者在法庭上裝乖裝哭，法律可以讓兇手凶殘過後再談教化，如此一來只要有機會每個人都會找機會減刑、假釋。