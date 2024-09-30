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派出所警員行車糾紛查騎士個資 2人賠償獲緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大安警分局敦化南路派出所張姓警員，2022年間因行車糾紛，委由彭姓同事以M-POLICE系統，非法查詢騎士許男個資，張員致電商討行車糾紛解決方案。士林地方法院考量已和解賠償完畢，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處2人6月、4月徒刑，均緩刑2年。

判決指出，張、彭都是敦化南路派出所警員，2022年12月3日晚上10點28分許張在新北淡水淡金路、北新路口與許政淵發生行車糾紛，2分鐘後隨即用LINE語音通話功能，委託彭姓同事查詢許男的大型重機車籍資料。

彭則登入M-Police整合查詢系統，非法蒐集許男車籍資料，再以查得的身分證字號，進一步查詢人別資料，當天10點32分許，回傳給張M-Police查詢結果畫面，包含車主姓名、身分證字號、聯絡電話、生日、刑案資料等個資。隔天，張員透過個資輾轉得知許男實際使用的手機號碼，致電給許男自稱敦化所警員，要商討行車糾紛解決方案。

法官審酌，2人犯身為警察，縱自身遇有行車糾紛，應循正常合理管道處理，卻違背法定職責、濫用公權力賦予的機會及信任，非法蒐集及利用許男個資，所為應予譴責；法官考量張、彭坦承犯行，並與許男達成調解，履行賠償完畢，給予緩刑機會。

全案依公務員假借職務上之權力、機會，共同犯個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料罪」，張處6月徒刑、彭處4月徒刑，均緩刑2年。

台北市警局大安警分局敦化南路派出所張姓、彭姓警員非法查詢個資，和解賠償獲緩刑。。記者李隆揆／攝影
台北市警局大安警分局敦化南路派出所張姓、彭姓警員非法查詢個資，和解賠償獲緩刑。。記者李隆揆／攝影

個資 公務員 新北 警察 身分證

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