割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩
震驚社會的新北市國三生遭割喉死亡案，新北地院少年法庭今天上午宣判，犯案的郭姓少年被依殺人罪判刑9年、教唆的林姓少女涉共同殺人罪判刑8年。郭、林2人父親均到庭聽判。郭父受訪時表示對被害人家屬很抱歉，兒子也有表示後悔。
據了解，郭姓少年與林姓少女均否認有殺人犯意，但因事實明確被檢察官依殺人罪起訴。新北地院少年法庭審理後，將郭、林2人涉犯共同殺人罪，依刑法第18條第2項減刑，郭姓少年判處9年有期徒刑、林姓少女則判處8年有期徒刑，全案仍可上訴。
今天上午開庭時郭、林2人父親均到庭聽判，郭少父親面對媒體詢問時，低調表示對被害人家屬很抱歉，郭父說兒子比較愛玩，事後很後悔，等他服刑回來回歸社會後希望能夠彌補過錯，並再度跟被害人父親致歉。
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