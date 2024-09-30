割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩

震驚社會的新北市國三生遭割喉死亡案，新北地院少年法庭今天上午宣判，犯案的郭姓少年被依殺人罪判刑9年、教唆的林姓少女涉共同殺人罪判刑8年。郭、林2人父親均到庭聽判。郭父受訪時表示對被害人家屬很抱歉，兒子也有表示後悔。

據了解，郭姓少年與林姓少女均否認有殺人犯意，但因事實明確被檢察官依殺人罪起訴。新北地院少年法庭審理後，將郭、林2人涉犯共同殺人罪，依刑法第18條第2項減刑，郭姓少年判處9年有期徒刑、林姓少女則判處8年有期徒刑，全案仍可上訴。