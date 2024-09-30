快訊

流通商戰／百貨周年慶開跑 業界緊盯「晴雨表」戰績

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

震驚社會的新北市國三生遭割喉死亡案，新北地院少年法庭今天上午宣判，犯案的郭姓少年被依殺人罪判刑9年、教唆的林姓少女涉共同殺人罪判刑8年。郭、林2人父親均到庭聽判。郭父受訪時表示對被害人家屬很抱歉，兒子也有表示後悔。

據了解，郭姓少年與林姓少女均否認有殺人犯意，但因事實明確被檢察官依殺人罪起訴。新北地院少年法庭審理後，將郭、林2人涉犯共同殺人罪，依刑法第18條第2項減刑，郭姓少年判處9年有期徒刑、林姓少女則判處8年有期徒刑，全案仍可上訴。

今天上午開庭時郭、林2人父親均到庭聽判，郭少父親面對媒體詢問時，低調表示對被害人家屬很抱歉，郭父說兒子比較愛玩，事後很後悔，等他服刑回來回歸社會後希望能夠彌補過錯，並再度跟被害人父親致歉。

郭姓少年父親離開少年法庭。記者黃子騰／翻攝
郭姓少年父親離開少年法庭。記者黃子騰／翻攝
新北地院少年法庭今天對割頸案進行宣判。記者黃子騰／攝影
新北地院少年法庭今天對割頸案進行宣判。記者黃子騰／攝影

割喉案 殺人

延伸閱讀

新北市國三生割頸案今宣判 乾哥遭判9年、乾妹判8年

脫光光還沒得逞...遭小女友父母撞見不原諒 男獲重判1年10月

色警趁辦案...帶少女回家強吻3次 確定有罪還被休職10個月

《莉可麗絲》片尾曲〈花之塔〉歌手酸欠少女Sayuri逝世 得年28歲

相關新聞

新北市國三生割頸案今宣判 乾哥遭判9年、乾妹判8年

新北市1所國中去年發生震驚社會的割頸案，行兇的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女今年3月被新北地院少年法庭移送檢方偵辦。新北地...

割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩

震驚社會的新北市國三生遭割喉死亡案，新北地院少年法庭今天上午宣判，犯案的郭姓少年被依殺人罪判刑9年、教唆的林姓少女涉共同...

前中校副主任樓文卿淪共諜 高院更二審重判17年徒刑

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、前中校副主任樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機...

國小老師鼓棒打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級的男童照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆...

派出所警員行車糾紛查騎士個資 2人賠償獲緩刑

大安警分局敦化南路派出所張姓警員，2022年間因行車糾紛，委由彭姓同事以M-POLICE系統，非法查詢騎士許男個資，張員...

避割喉案重演 學者倡議：建立「少年再犯與致命危險量表」

去年底發生在新北校園割喉案今天宣判，中正大學犯防系教授林明傑說，「這悲劇不是意外，系統早已失靈」，割頸案背後凸顯的結構問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。