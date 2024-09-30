避割喉案重演 學者倡議：建立「少年再犯與致命危險量表」

去年底發生在新北校園割喉案今天宣判，中正大學犯防系教授林明傑說，「這悲劇不是意外，系統早已失靈」，割頸案背後凸顯的結構問題須正視，才能避免下個家庭受害。

林明傑直指，少年調查官、少年保護官角色衝突，權責不清，制度缺失必須改革，也應盡速建立「少年再犯與致命危險評估量表」，透過符合專業統計學標準的風險評估工具，以便對少年未來犯罪可能性進行科學預測，並根據結果制定輔導和保護方案。

林明傑說，楊姓少年之死，讓少年觸法案件處理與制度問題浮上檯面，其中少年調查官、少年保護官角色衝突是其一，現行「少年事件處理法」將少年調查官與少年保護官職責合併，常由同一人任雙重角色，出現角色衝突與執行困難。當調查官負責同時進行案件調查與保護時，往往難以兼顧兩者客觀性，影響少年案件處理效果與公正性。

在國際上，日本將少年調查官隸屬於司法單位，少年保護官歸屬行政單位，此一分離機制避免角色重疊，確保調查與保護的獨立運作，建議參考此制度，修正「少年事件處理法」，將少年調查官職責保留在司法系統，將少年保護官的職責轉移至法務部，加強兩者在各自領域的專業性與獨立性，應在地方設立分署，與檢察署合作，強化少年案件的調查與保護體系，確保案件處理有效進行。

林明傑也質疑，少年事件調查報告與裁定書被規定不得公開，亦無法受到任何監督，被害人家屬缺乏參與權，整體司法體系似乎隱藏在「假人權」保護傘下，真正兒少權益無法獲得保障，讓少年被利用成為犯罪工具。

林明傑主張，應該在法務部下成立觀護署，使觀護一元化，不需要區隔少年與成人觀護人，重點在增強輔導與監督，才能真正防患於未然。

林也指出，新北國中生遭割頸致死案，凸顯三級預防制度均須檢討。一級預防上，中小學要重視情緒與溝通教育，但沒有；二級預防上，老師在新教師法通過後已不想多管學生，該重新檢討；三級預防上，加害人曾收容於少年觀護所，依少年事件處理法應該有少年保護官進行專責社區處遇，但沒人留意。

社區處遇做法是在宜教不宜罰原則下，允觸法少年在原學校、社區繼續就讀，交由適當的人專責犯罪防治，專責人為少年法院的少年保護官，也就是高危險的犯罪少年，會安排專人負責看管。