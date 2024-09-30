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輔導要有專業整合 學者鄭瑞隆：少輔會應從警政署轉給衛福部

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

新北去年底發生校園割喉案敲響社會警鐘，中正大學犯防所教授鄭瑞隆說，各縣市少輔會目前主責幕僚單位是警察局少年隊，但輔導需要社工心理專業、教育及社區資源整合，主張少輔會應由警政署轉給衛福部或教育部，不是要架空警察局，而是更有效率結合教育與社衛政等優勢，才能發揮更好輔導效果。鄭瑞隆說，他拋出這想法超過20年，衛福部始終抗拒，「國家真的重視少年嗎？我覺得很悲觀」。

新北市國三生割頸案今天宣判，行凶的郭姓少年遭判刑9年、涉嫌教唆的林姓少女判8年。鄭瑞隆說，這刑度比他原預估的10至15年要輕，刑度幾年沒多大意義，刑度或許只是現階段撫慰被害少年家屬的一部分，如何真正矯正與治療兩位不懂事的少年，才是真正重點。

鄭瑞隆說，近年警政署投入大量資源在曝險少年輔導議題，各地少輔會積極充實人力，司法院也想修「少事法」，但台灣少年非行的輔導與導正始終無法到位，關鍵就在於，很多機制無法有效整合。少年偏差行為的輔導需要心理諮商、社工醫療、教育輔導等專業搭配，犯罪少年也是一般孩子長大的，若不及早矯正，將愈來愈「大尾」。

鄭瑞隆指出，少年時期有犯罪紀錄，長大後在犯案機率是一般人的3至5倍，為避免今日少年犯成為明日的成人犯，輔導及矯正一定要及時且有效介入。應該讓少輔會主責從警政署體系移轉給衛福部體系，有強而有力的部會當火車頭來整合，警察局少年隊在少輔會體系裡功能依舊在，卻能強化社政、衛政、教育等資源挹注，讓校內輔導與校外機制充分合作，少年輔導效果才能事半功倍。

「衛福部擺明不想接燙手山芋，難道是對犯罪少年有偏見嗎？」鄭瑞隆說，中央給錢給人給資源，衛福部應該勇於任事，別再推卸責任，期待賴總統、行政院長能關注此事，好好思考怎麼做對社會、對少年輔導更好。

中正大學犯防所教授鄭瑞隆主張，少輔會應由警政署轉給衛福部或教育部，才能讓少年輔導事半功倍。圖／鄭瑞隆提供
中正大學犯防所教授鄭瑞隆主張，少輔會應由警政署轉給衛福部或教育部，才能讓少年輔導事半功倍。圖／鄭瑞隆提供

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