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高雄殯葬處技術員自稱「我很準」 放水驗收判2年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市殯葬管理處墓政課謝姓技術員，被控接受營造業者招待喝花酒，讓業者還沒完工就先提報竣工，結果被主管抓包驗收不實，檢方依貪汙、偽造公文書等罪將謝男起訴，一、二審法院審理後，認為謝不構成貪汙，僅依犯公務員登載不實罪判2年。可上訴。

謝男從2013年起擔任墓政課技術員，負責殯葬處轄管的納骨塔櫃位裝設、整修等招標、查驗工作。2017年，謝經辦「106年度納骨塔櫃位工程」案件的招標、監工、驗收及請款等業務，原定該項工程預計從2017年7月動工，同年10月25日完工。

但標下工程的林姓營造業者，因細部計畫書屢遭殯葬處駁回，即便工期展延一次，能無法如期完工。經辦業務的謝男於是暗示林男的李姓下游包商，「不給點好處，沒辦法給予些協助」。

同年9月間，謝男找來李男至高雄某間酒店商討工程狀況，李男轉而致電林男，林為求工程順利，馬上搭高鐵從台中南下。謝在酒店包廂向兩人稱「我在殯葬處很準（意旨吃得開），有什麼困難可以找我幫忙」，謝男便給予林男一些工作提示，李男見謝沒有付錢意思，於是當天消費便由他刷卡埋單。

沒多久，林男又因工程無法如前完工，再次找上謝男協助，雙方又約在酒店討論，謝男同意協助後，當天消費再交由在場的李男埋單。

後來鳳山、梓官、六龜納骨塔等工程尾聲，謝男明知林男無法如期竣工，也沒到工區查驗，就配合林男在「工程查驗單」上填載不實竣工日期及查驗日期。讓林男可以先發函陳報工程已於2017年12月22日竣工，之後利用週末趕工。

直到有納骨塔管理員在同月25日上傳林男、李男工班還在納骨塔施工的照片至公務群組，謝男主管察覺有異，於是在隔年1月，由民政局主動將全案移送檢廉偵辦，謝男也被依貪汙、公務員登載不實罪起訴。

高雄地院審理時，法官認為，謝男喝花酒部分因證人供詞有瑕疵，且廠商間的對話紀錄，也未提及招待對等，因無確切證據可佐證謝男上舞廳與工程驗收有關，認定不構成貪汙，僅驗收不確實部分，依公務員登載不實罪判2年6月。

檢方、謝男不服上訴，高雄高分院今宣判，貪汙部分仍認為罪證不足，維持無罪見解，公務員登載不實罪部分，考量謝男改口認罪，從輕改判2年。可上訴。

高雄市立殯儀館外觀。本報資料照片
高雄市立殯儀館外觀。本報資料照片

公務員 納骨塔 貪汙

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