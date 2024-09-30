新北市國三生割頸案今宣判 乾哥遭判9年、乾妹判8年
新北市1所國中去年發生震驚社會的割頸案，行兇的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女今年3月被新北地院少年法庭移送檢方偵辦。新北地檢署今年5月將2名未成年嫌犯依殺人罪起訴。新北地院今天宣判，郭嫌被判9年，林女被判8年，全案仍可上訴。
回顧整起案件，就讀新北市某國中的林姓少女，去年12月25日中午12時許至其他班找熟識的女同學聊天，不料遭該班楊姓男學生斥責：「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」並要求林女出去。林女不滿遭斥責氣的甩門離開，向同校的郭姓「乾哥」要求幫忙出氣。
郭姓少年聽聞「乾妹」受委屈氣沖沖地來到楊生班上，雙方發生口角後郭生竟持預藏的彈簧刀猛刺楊生頸部、胸口等處多刀，楊生大量失血倒臥血泊當場失去呼吸心跳。經送往板橋亞東醫院急救，楊生經葉克膜急救後一度恢復呼吸心跳，但隔天仍因傷重宣告不治。
事發後郭姓少年與林姓少女遭新北地院少年法庭裁定收容。檢警調查，郭男有傷害、詐欺、恐嚇取財及性犯罪多項前科，案發前才剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，還自稱與天道盟、華山會熟識，校內行徑囂張跋扈。少年法庭調查近3個月，3月21日將郭、林2人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北地檢署檢察官認為郭、林2名未成年嫌犯皆有滅證、勾串、逃亡之虞，4月12日聲押禁見獲准。因本案事證充分且明確，檢察官僅偵辦27天火速偵結，5月9日依殺人罪將郭、林2名未成年嫌犯起訴。
經4個多月審理後，新北地院少年法庭今天上午11時宣判，郭姓少年被判9年有期徒刑、林姓少女則被判8年有期徒刑，全案仍可上訴。
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