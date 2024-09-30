指貝嶺性騷擾被控誹謗 簡莉穎獲不起訴

人選之人－造浪者編劇之一的簡莉穎控曾遭中國流亡詩人貝嶺性騷擾，貝嶺控告加重誹謗。檢方認為簡莉穎就可受公評之事提出主觀意見或評論，未逾合理評論界限，予不起訴處分。

簡莉穎去年6月間在臉書發文表示，大三時曾被貝嶺邀約在臨時住處見面，甚至幫忙扛氣墊床到房間裡，後來便要她在床上坐坐，沒想到貝嶺就壓上來親她、撫摸她，還抓著她的手觸碰自己的性器官，「我完全不知怎麼反應，我把手縮回來。然後他隔著褲子在我身上磨蹭」。

貝嶺受訪時表示，是一個杜撰，不是事實的杜撰，簡莉穎「把她在別人身上發生的事情，或者沒有的事情安置在我的身上」，並提告簡莉穎加重誹謗。

簡莉穎在偵查中指出，她在臉書張貼的文章內容均屬實，這是民國96、97年間，她就讀大學期間所發生的事，而且她發現文壇中有很多被害人有跟她一樣的遭遇，她才會在臉書把事實說出來。

簡莉穎表示，當時回家後對貝嶺的行為感到非常不舒服，且因為害怕貝嶺是文壇前輩所以不敢得罪對方，也不敢表達憤怒與不滿，於97年及於100年間曾將此事告知2名李姓朋友，沒有必要為了毀損貝嶺名譽而杜撰事實。

台北地檢署檢察官調查後，認為簡女言論並非只是涉及個人私德事項，而是與ME TOO事件的公共議題有關，簡莉穎於臉書張貼的文章是就可受公評之事提出主觀意見或評論，用字遣詞令貝嶺感到不快，也應該受憲法之保障，因此將簡莉穎不起訴處分。