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前中校副主任樓文卿淪共諜 高院更二審重判17年徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、前中校副主任樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，台北地檢署2017年依陸海空軍刑法洩密罪嫌起訴兩人，台灣高等法院更二審今依通敵罪判樓文卿17年徒刑、褫奪公權10年並沒收4千美元，葛無罪。

本件高院前審、更一審時兩人都無罪，但最高法院兩度撤銷發回。

1990年7月間，空軍派出2架偵察機飛往大陸浙江路橋機場進行空中偵照，新竹空軍聯隊派出4架戰鬥機護航，結果在台海上空遭遇大陸殲八戰機攔截，險些爆發空戰。葛季賢是4名戰鬥護航機飛官之一，事後被稱「空戰英豪」。

鎮小江共諜案在2015年爆發後，空軍官校以葛遭受刑事調查，不能勝任工作為由將他資遣。葛否認替鎮在台發展組織，曾向高雄市政府勞工局申請勞資爭議調解。

檢方查出，鎮小江15年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，利用招待出國、送禮、餽贈美金等方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是前陸軍馬防部少將指揮官許乃權，最高法院依違反國安法判許判2年10月徒刑、鎮4年徒刑定讞。

檢方追查，葛季賢、樓文卿有意退伍後赴大陸發展，2009至2012年間，兩人被昔日袍澤、因案被通緝的空軍前中校劉其儒招待至國外旅遊，再由大陸情治人員出面設宴款待、吸收，要兩人返台發展共諜組織。

不過高院前審、更一審都認為兩人犯罪罪證不足，判無罪。因最高法院又撤銷更一審判決、發回更審，高院更二審原定5月16日宣判，因仍有疑點待釐清，決定再開言詞辯論庭，詎料樓文卿由無罪逆轉改重判17年徒刑。

前中校副主任樓文卿捲入鎮小江共諜案，台灣高等法院更二審今依通敵罪判樓17年徒刑，褫奪公權10年並沒收4千美元。圖／聯合報系資料照
前中校副主任樓文卿捲入鎮小江共諜案，台灣高等法院更二審今依通敵罪判樓17年徒刑，褫奪公權10年並沒收4千美元。圖／聯合報系資料照

共諜 國安法 戰機 空軍官校 鎮小江

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