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毒品交易爽約還先打人 朱寶寅「10打1」捅破心臟判12年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪判處7年4月至8年10月不等徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判朱12年徒刑，其餘被告刑期分別減為2年6月至3年6月。

檢方起訴指出，朱寶寅與林姓毒犯約定買大麻，但2次爽約，害怕林會登門報復，與胞弟朱寶辰將林約出談判，幫眾則埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢。2020年10月5日，林姓毒販與6名男女分乘3輛車抵達水門後，林質問朱寶寅為何爽約，與朱寶寅共赴談判的幫眾，順勢自草叢衝出，持球棒朝林圍毆，林姓毒販的友人落荒而逃，朱寶寅隨後以折疊刀刺破林的心臟，林死亡。

翌日，朱寶寅在龍山寺附近被捕，由於案發現場沒有裝設監視器，檢警全面調閱道路監視器偵緝，查獲朱寶寅等人搭乘的車輛、鎖定涉案對象，陸續逮捕參與逞兇者，將10人移送法辦。朱等10人被台北地方檢察署依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死等罪起訴。

經鑑定，林是遭人以銳器刺傷4處，心臟破裂出血、左側氣血胸，並因此死亡。除了朱寶寅外，一審依傷害致死罪判刑8年10月的包括朱寶辰、戴有、陳弘祥、魏丞昊，依同罪名判刑7年4月的有盧盛龍、蔡王翔、林宇辰、黃緯綸、張丞旭。

高院準備程序時，多名被告都稱沒有參與傷害或不在廢棄車道現場，也不知會出人命。朱寶寅的律師認為本案爭點包括朱是否由傷害轉為殺人犯意、折疊刀是否為作案刀械、是否構成防衛過當與可否依法減刑。

林姓死者的父親批評共犯們睜眼說瞎話，說兒子的死有致命的4刀，但僅朱寶寅坦承刺了腹部1刀，開庭只見被告們推諉卸責，犯後態度惡劣、睜眼說瞎話，根本是在傷害遺屬。

高院在審理後，今撤銷原判決，主謀朱寶寅依殺人罪判刑12年。

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台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台灣高等法院今依殺人罪判朱12年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台灣高等法院今依殺人罪判朱12年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

幫派 殺人 毒品 監視器 鬥毆

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