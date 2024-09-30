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疑檢驗烏龍害孕媽產下罕病嬰 醫院、檢驗所判賠460萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一對夫妻到某婦產科醫院產檢，媽媽原被檢出非「脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）」帶因者，後來卻生下重度SMA女嬰，夫妻不滿對醫院求償，一度獲賠361萬元，二審又逆轉，判醫院免賠，全案上訴後，高雄高分院更一審又逆轉，認為醫院和檢驗所有疏失，判決連帶賠償460萬元。

2016年10月，這對懷孕的夫妻到婦產科診所就診，自費為孕妻做SMA基因篩檢，院方將檢體送往台北合作的醫事檢驗所檢驗，顯示為不是SMA帶因者。

隔年4月19日，這對夫妻於另間婦產科醫院產下一女，後來觀察女兒與其他嬰幼兒不一樣，出生3個月後經台大醫院篩檢，才確認女兒罹患重度SMA，後來女方至台北某婦產科檢驗SMA基因，用另一種「 MLPA法」檢驗，確認為SMA帶因者。

嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，在出生後1個月會出現四肢及軀幹無力、肌張力減退，頸部控制、吞嚥及呼吸皆困難，易罹患呼吸道感染，大部分病患在2歲以前就會因呼吸衰竭死亡。

夫妻倆形容女兒生命像是在「計時」，1年帶女兒出去玩1次，也都要「全副武裝」，帶呼吸器、抽痰機外出，要是輕微感冒，1天就要抽痰10次，睡覺的時候全得戴著呼吸器，才能讓生命延續下去。

原本以為女兒活不過兩歲，女嬰經過夫妻倆照料以及參與延命計畫，讓女兒餘命得以延長，如今已能吞嚥與咀嚼，與剛出生時依靠呼吸器過活已有很大進步。

當時孕妻檢驗時，醫院也將另1名女子的檢體一起送往檢驗所，這女子卻反而驗出具SMA帶因，事後醫院通知這女子說血液檢體運送過程有問題，要她重驗，但直到這女子生下小孩後一切正常。

兩人認為當初檢體疑似遭到錯置，害他們誤信SMA檢驗報告，向醫院、醫檢所提告求償，一審高雄地院認為醫院和檢驗所都有責任，侵害到夫妻倆的「墮胎權」，判賠361萬元。

院方不服上訴，高雄高分院審理後逆轉，女方抽血當天僅她參與SMA產檢，同批送至台北的血液也並非同天抽血，應無混淆的可能。另外，女方懷第一胎時曾依「DHPLC檢驗法」檢測，呈現無SMA基因缺失，醫檢所採行的檢驗法，無法擔保百分百檢出是否為SMA帶因者，改判醫院和檢驗診所不用賠。

夫妻不滿再上訴，高雄高分院更一審認為，檢方當初偵辦醫生和檢驗員涉嫌過失傷害時，再次檢驗蘇婦檢體，確實有基因缺失，認定檢體運送過程有疏失，改判醫院、檢驗所連帶賠償460萬元，仍可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

基因 墮胎 婦產科 提告 醫生

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