搜索當下搭機赴廈門黃紹庭現身雄檢 漏夜偵訊後遭聲押

國民黨高雄市議員今天凌晨移往高雄地檢署複訊，今早被檢方聲押禁見。記者張議晨／攝影

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，高雄地檢署26日指揮台南市調處搜索，但黃搜索當下，早一步從小港機場搭機前往廈門，一度鬧失聯，昨天才自行搭機回台，一落地入境，隨即被拘提帶走，經漏夜偵訊，雄檢今早以有逃亡、串供之虞向法院聲押禁見。

黃昨中午轉往香港搭乘國籍航空公司回台，檢調掌握黃的行蹤，派員前往小港機場，正巧碰到虎航在小港機場的事故，黃搭乘的航班延遲降落，未轉降至其他機場，一入境便落入掌控。

黃紹庭27日曾自錄影片自清，強調自己沒犯法，他昨入境後隨即由調查官展開偵詢，今凌晨12時8分許移往高雄地檢署複訊，黃涉案躲大陸3天回台，加上漏夜偵詢，臉上顯露疲態，面對媒體詢問不發一語。

黃紹庭疑詐領助理費，檢調26日一早發動搜索，帶回黃的父母等17人偵訊，其中6人以2至30萬元交保，其餘請回；檢方僅聲押黃服務處周姓副主任，但法院裁定請回，檢方將提抗告。