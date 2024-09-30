議員疑浮報助理費…黃紹庭赴陸3天 返台遭拘提

高雄市議員黃紹庭。圖／聯合報系資料照片 國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，高雄地檢署廿六日指揮台南市調處搜索，但黃當天早一步從小港機場搭機前往廈門，一度失聯，直到昨天搭機回台，一落地入境，隨即被拘提到案應訊；黃從離台到回台，未到案時間逾八十小時。

據了解，因中國大陸直航高雄班機不多，黃昨中午轉往香港搭乘國籍航空公司回台，檢調掌握黃的行蹤，派員前往小港機場，正巧碰到虎航在小港機場的事故，黃搭乘的航班延遲降落，未轉降至其他機場，一入境便落入掌控，步出機場被拘提。

雄檢表示，黃紹庭返台隨即由檢察官指揮調查局人員，對黃逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提。

黃紹庭疑詐領助理費，檢調廿六日一早發動搜索，帶回黃的父母等十七人偵訊，其中六人以二至卅萬元交保，其餘請回；檢方僅聲押黃服務處周姓副主任，但法院裁定請回，檢方將提抗告。

黃紹庭當天未到案，檢調發現黃一早帶著行李離開住家，前往小港機場臨櫃購買機票，搭乘七時卅分的華信航空班機飛往大陸廈門，隨後失聯，當天下午曾致電辦案人員稱會返台說明。

隔天廿七日，黃紹庭自錄影片傳給國民黨議會黨團，表明這趟出境是「既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎」，得知遭搜索消息後，第一時間主動致電檢調說明行程，等事情處理完後就會返國。

黃「自清」後又一度失聯，各界聯繫他的私人手機都轉語音信箱，直到昨天早上搭機回台說明，約下午二時返抵高雄小港機場。