議員黃紹庭赴大陸3天返台了 雄檢證實今回小港、還遇虎航事故

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，高雄地檢署26日指揮台南市調處搜索，但黃早一步從小港機場搭機前往廈門，一度鬧失聯，今早中午從香港搭機返台，一抵台就被拘提，目前仍由調查局人員就訊中，尚未移送雄檢複訊。

據了解，因大陸直航高雄班機不多，黃今中午轉往香港搭乘國籍航空公司回台，檢調掌握黃的動態後，隨即派員前往小港機場，但正巧碰到虎航在小港機場的事故，還好他搭乘的航班僅延遲降落，未轉降至其他機場，黃一入境便落入掌控，步出機場隨即被調查官拘提。

雄檢今晚表示，黃姓議員搭乘班機於下午14時許抵達小港機場，隨即由本署（雄檢）檢察官指揮調查局人員，對被告黃逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，本署將依法，積極追查相關事證，釐清犯罪事實。

檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，26日一早發動搜索，並帶回黃的父母等17人偵訊後，6人交保，其餘請回，僅聲押黃的服務處周姓女副主任，但法院未准押，裁定請回。

因黃紹庭當天未到案，檢調當時掌握黃行蹤，發現黃一早便帶著行李離開住家，前往小港機場臨櫃購買機票，搭機飛往大陸廈門，隨後失聯，僅於當天下午致電辦案人員稱會返台說明。

隔天27日，黃紹庭自錄影片傳給國民黨議會黨團，表明這趟出境是「既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎」，得知遭搜索的消息後，第一時間已主動致電檢調說明行程，等這1、2天事情處理完後就會返國。