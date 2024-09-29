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新竹女金援男子915萬 求償無門才知被騙…法官重判7年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹吳姓女子遭楊男以投資、開賭場等各種話術欺騙，連續金援對方915萬，楊男為安撫吳女，還偽造本票，宣稱是他大哥所開立，事後吳女求償無門，才知被騙。新竹地院認為楊男惡行應予嚴厲譴責，依詐欺罪重判7年、犯罪所得沒收。

法官調查，楊男於2021年2月間結識吳女，為清償個人債務，竟接續向吳女佯稱投資皮包買賣需要資金、在外討債需要負責小弟生活開銷、圍標工程需要打點有力人士、從事賭場生意需要資金、車子壞掉需要維修等藉口，尋求吳女金援。

楊男還向吳女佯稱，母親參加他人婚禮需佩戴金飾、阿姨的女兒要結婚亦需佩戴金飾，商求吳女提供。吳女陸續匯款915萬6500元至楊男銀行帳戶，甚至還將價值40萬元的金飾交給楊男，未料楊男得手後旋將金飾變現，所有款項全被拿去抵債、花費殆盡。

吳女雖屢屢追問楊男已交付的款項如何返還、是否有相應之擔保，楊男為安撫吳女，竟偽造本票，宣稱是他大哥所開立，事後吳女求償無門，才知被騙。

法官認為，楊男枉顧吳女的信任，一而再、再而三編造各種藉口向吳女詐取財物，同時於吳女起疑不安之際，又另偽造本案本票而行使，所為應予嚴厲譴責。事後楊男雖坦承犯行且與吳女達成和解，承諾願意分期給付賠償，然而第一期即未能如期清償，經吳女同意展延依然分文未為給付，足見毫無誠信可言。

法官審酌，楊男施用詐術的頻率、詐取而得財物種類與價值、被害人因而所受財產權侵害、偽造本票數量、被害人持偽造本票聲請本票裁定卻求償無門所耗費心力與司法成本，以及楊男企圖以徒具形式的和解騙取減刑、緩刑的機會，犯後態度實屬糟糕，最終依詐欺取財罪判刑7年、犯罪所得915萬元與金飾沒收。

新竹吳姓女子遭楊男以投資、開賭場等各種話術欺騙，連續金援對方915萬，事後吳女求償無門，才知被騙。示意圖／報系資料照
新竹吳姓女子遭楊男以投資、開賭場等各種話術欺騙，連續金援對方915萬，事後吳女求償無門，才知被騙。示意圖／報系資料照

新竹 討債 詐欺 金飾

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