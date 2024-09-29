聽新聞
0:00 / 0:00
新北國中生割頸案明宣判 被害者家屬因女兒病情尚未決定出席
2023年12月25日新北某校割頸案，該案將於明日一審宣判，家屬近日發表聲明反對廢死，明日是否會到場聆聽也引發關注。新北市議員石一佑轉述楊姓父親表示，因女兒健康狀況反覆，週二還要開刀，將觀察女兒今晚狀況再決定明天是否到場聆聽宣判。
新北市某國中割頸命案震驚全台，被害者楊姓國中生父親透過石一佑表達，近期心情非常沉重，不僅因為案件即將宣判，還因為他的女兒最近癲癇發作，這讓他覺得自己是災星，對家人帶來了不幸與負擔。明日就是宣判日，也引發外界關心。
石一佑稍早表示，有到醫院關心楊姓父親女兒的身體健康狀況。她轉述楊姓父親指出，因為女兒身體狀況反反覆覆，星期二要開刀，所以現在也是千頭萬緒，還沒有確定星期一會不會到場聆聽判決，非常感謝各界對他們全家的關心，請讓他觀察一下女兒今晚狀況再做決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言