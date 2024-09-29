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新北國中生割頸案明宣判 被害者家屬因女兒病情尚未決定出席

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

2023年12月25日新北某校割頸案，該案將於明日一審宣判，家屬近日發表聲明反對廢死，明日是否會到場聆聽也引發關注。新北市議員石一佑轉述楊姓父親表示，因女兒健康狀況反覆，週二還要開刀，將觀察女兒今晚狀況再決定明天是否到場聆聽宣判。

新北市某國中割頸命案震驚全台，被害者楊姓國中生父親透過石一佑表達，近期心情非常沉重，不僅因為案件即將宣判，還因為他的女兒最近癲癇發作，這讓他覺得自己是災星，對家人帶來了不幸與負擔。明日就是宣判日，也引發外界關心。

石一佑稍早表示，有到醫院關心楊姓父親女兒的身體健康狀況。她轉述楊姓父親指出，因為女兒身體狀況反反覆覆，星期二要開刀，所以現在也是千頭萬緒，還沒有確定星期一會不會到場聆聽判決，非常感謝各界對他們全家的關心，請讓他觀察一下女兒今晚狀況再做決定。

新北某校割頸案將於明日一審宣判，家屬楊姓父親今在醫院探視女兒情況，對於明日是否出席一審宣判，表示還要觀察女兒今晚狀況再決定。圖／石一佑提供
新北某校割頸案將於明日一審宣判，家屬楊姓父親今在醫院探視女兒情況，對於明日是否出席一審宣判，表示還要觀察女兒今晚狀況再決定。圖／石一佑提供
新北某校割頸案將於明日一審宣判，家屬楊姓父親今在醫院探視女兒情況，對於明日是否出席一審宣判，表示還要觀察女兒今晚狀況再決定。圖／石一佑提供
新北某校割頸案將於明日一審宣判，家屬楊姓父親今在醫院探視女兒情況，對於明日是否出席一審宣判，表示還要觀察女兒今晚狀況再決定。圖／石一佑提供

命案 國中生 新北

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