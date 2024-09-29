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男揮鋸拒捕撞警車遭開槍追緝 依妨害公務判1年2月

中央社／ 高雄29日電

何姓男子6月晚間在高雄左營區持鋸子向員警揮舞再開車逃逸，期間還偏向撞擊警車，遭警開槍攔截逮捕。案經橋頭地院審理，依妨害公務執行罪，判處何男1年2月徒刑，可上訴。

台灣橋頭地方法院判決書指出，何男使用鋸子對員警揮舞再駕車逃逸，沿途任意變換車道並偏向撞擊警車，還未經允許開進高鐵左營基地內逃避追緝，約1個多小時後在高雄市左營區曾子路與政德路口被警方當場逮捕。

法官審酌何男坦承犯行、未釀員警或用路人受傷害，及何男侵入他人土地時間僅約10秒，並考量他有放火、竊盜及妨害公務等前科，尚未與告訴人達成和解或賠償等，依妨害公務執行罪，判處何男1年2月徒刑，可上訴。

全案起因何男6月17日晚上將汽車停放在左營區大中二路與博愛四路口，並持鋸子下車朝車底揮砍，見員警到場協處，竟持約53公分長鋸揮舞拒捕，遭警方喝斥警告仍不聽，員警射擊3槍後何男受傷並開車逃逸，終遭警方攔截圍捕並在車內查獲毒品吸食器、長鋸等證物，何男涉嫌違反毒品危害防制條例部分另案由橋頭地檢署偵辦中。

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妨害公務 毒品 警車

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