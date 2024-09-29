父子竄改超思進口蛋效期判刑上訴 二審10月7日開庭

蛋商李春明、李智捷父子透過超思從巴西進口雞蛋逾9萬顆後，竄改期限致逾期蛋配送賣場。一審判父親李春明1年徒刑、兒子李智捷10月徒刑獲緩刑。案經上訴，二審10月7日開庭。

因應國內雞蛋產量不足，農業部於民國111及112年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計畫，執行過程引發諸多疑義。監察院8月底公布調查報告，糾正農業部進口雞蛋調度監管失責，並移送檢調及財政部查處。檢調近期偵辦釐清進口商超思、亮采進口雞蛋弊案。

被告李春明原為全台第二大蛋商萇記泰安公司負責人，另因涉販賣「黑心蛋」案件，去年遭判3年6月徒刑，已上訴正由最高法院審理中；至於萇記泰安公司，已解散。李智捷為維仕捷食品有限公司負責人，李春明綜理公司業務。

全案緣於，桃園市政府食安聯稽小組於112年9月15、19日查核維仕捷食品有限公司時，公司先稱未使用進口蛋，直到同年9月20日才通報曾在同年8月25日至同年9月1日進貨巴西蛋，衛生局認定2次規避提供不實資料，且將涉效期標示不實的巴西洗選蛋配送至全聯，依法開罰。

桃園地檢署查出，維仕捷公司經營洗選生鮮蛋品的洗淨、風乾、檢查、包裝、標示、貯運業務，受某行銷公司委託，代工生產「洗選鮮白蛋」等並代為配送至全聯賣場上架銷售。

檢方起訴指出，維仕捷公司於112年9月1日向財團法人中央畜產會進貨、由超思有限公司自巴西進口帶殼生鮮雞蛋計144箱（每箱360顆裝，共計5萬1840顆），進貨次日，維仕捷公司經外觀檢查、包裝等生產過程，竟無視雞蛋的有效日期僅至同年9月7、9及14日，逕自以「洗選日+30日」為有效日期，將蛋品有效日期不實噴印標記為同年10月1日不等日期。

起訴表示，李春明、李智捷以此方式假冒為未逾有效日期且品質良好的洗選蛋品，經包裝為「洗選鮮白蛋」4649盒（每盒10顆裝，共計4萬6490顆）配送至全聯賣場。

檢方查出，李春明、李智捷另在112年8月間以相同手法，分別透過新德貿食品公司向超思公司自巴西進口蛋3萬8880顆及向畜產會進貨由某公司自泰國進口蛋7萬2720顆，經維仕捷公司生產過程，竄改有效期限，包裝為「洗選鮮白蛋」3215盒（每盒10顆裝，共計3萬2150顆）以及「洗選鮮紅蛋」6748盒（每盒10顆裝，計6萬7480顆），配送至全聯賣場。

一審的桃園地方法院審酌父子2人從事蛋品代工業務，所洗選的蛋品均為供一般社會大眾日常食用，竟為圖謀私利而為此案犯行，不僅法治觀念淡薄、侵害他人財產法益及交易秩序，也恐生國民健康問題，實不應輕縱。

一審考量2人坦承犯行、願意面對錯誤，被告李智捷無前科，經此次偵審程序後，當知所警惕而無再犯之虞；被告李春明於另案遭判處3年6月的罪刑後，仍未謹守自持，執意為此案犯行。

一審合議庭7月間依詐欺取財罪，判處李春明1年徒刑；李智捷10月徒刑，緩刑4年，須支付國庫新台幣60萬元；維仕捷公司追繳沒收犯罪所得11萬6896元。

檢察官不服一審判決刑度等，提起上訴；李春明也不服而提起上訴，案件由二審的台灣高等法院審理。二審定於10月7日召開準備程序庭，傳喚2人及辯護人到庭。