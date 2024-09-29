陸配領走亡夫近千萬遺產被抓包 白忙一場還多賠30萬

新竹蕭男去世留下近千萬遺產，陸籍配偶陳女未經全體繼承人同意，持蕭男生前交付的存摺、印章，到銀行與ATM提領、轉帳約917萬。新竹地院依行使偽造私文書等罪，判有期徒1年。但因陳女已還錢並另賠30萬，取得家人和解，最終獲緩刑3年。

判決書指出，蕭男於2022年1月12日去世，留下近1千多萬遺產，配偶陳女與蕭男母親均為合法繼承人，但陳女卻在未經蕭母同意授權情況下，持蕭男生前交付的存摺、印鑑章至銀行取款，並隱瞞行員蕭男已身故消息，再冒用蕭男名義填寫取款憑條，順利從銀行取出860萬元現金。

陳女再持蕭男生前交付的金融卡，3天10次到ATM輸入金融卡密碼，再取走共計26萬元現金，得手後再登錄蕭男網路銀行，轉帳22萬元、人民幣2萬元（約台幣9萬）給自己，前後共計約得手917萬元，蕭母得知後憤而提告，檢察官依行使偽造私文書等罪將陳女起訴。

法官審理，陳女明知配偶蕭男已死亡，依法其所有的財產為遺產，由全體繼承人所共同共有，卻在未取得告訴人蕭母同意授權下，擅自提領、轉帳蕭男帳戶內存款，損害金融機構及蕭母權益，所為誠屬不應該。