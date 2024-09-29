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騎車丟妻走路回家、逼岳母介紹新歡 忍22年家暴夫被休

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹人妻阿嬌（化名）婚後頻遭丈夫王男家暴，且王男還常在暗夜丟下她一人，要她獨自走1個多小時路回家，還曾當著2個兒子的面說要幫他們找新媽媽。22年來阿嬌身心俱疲訴請離婚，新竹地院認為兩人婚姻心神上早已分崩離析，判准離婚。

阿嬌控訴，她和王男婚後育有2子，但在孩子出生6個月時，丈夫就對她動粗，最近一次是今年3月用機車撞她，並且用雨傘尖端傷害她，導致右大腿挫傷、左腳掌多處挫傷。

阿嬌自訴，兩人結婚22年來，她已身心俱疲，由於工作的關係，她必須到台中上班，下班再自行搭火車返回新竹，到了三姓橋火車站請丈夫來接自己，但王男多次藉故跟她吵架，之後就自己騎車離開把她丟下，害她只能徒步走1個多小時返家。

阿嬌更指控，王男曾經當著2個兒子的面說，要幫他們找新媽媽，還要把她的相片全丟掉，說是怕給他未來老婆罵。更可惡的是還叫她媽媽幫他介紹女友，種種折磨讓她和王男分居10多年，兩人早已無夫妻之實，更心寒的是，她提出離婚時，王男還要求拿走一半財產才同意簽字。

法官審酌，雙方經長期分居，心神上早已分崩離析、各自生活，彼此猶如獨立個體，形同陌路，已無任何婚姻維繫之實質交流，判准離婚。

新竹人妻阿嬌（化名）婚後頻遭丈夫王男家暴，且王男還常在暗夜丟下她一人，要她獨自走1個多小時路回家，還曾當著2個兒子的面說要幫他們找新媽媽。示意圖／報系資料照片
新竹人妻阿嬌（化名）婚後頻遭丈夫王男家暴，且王男還常在暗夜丟下她一人，要她獨自走1個多小時路回家，還曾當著2個兒子的面說要幫他們找新媽媽。示意圖／報系資料照片

新竹 離婚

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