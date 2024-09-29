張惠妹黃牛票北市接獲27件檢舉 若查核屬實將開罰

歌后張惠妹大巨蛋演唱會近20萬張門票搶購一空，網路上出現加價販售的黃牛票。台北市文化局表示，已接獲27件檢舉，若查核屬實將開罰，並發給檢舉者最高10萬元獎金。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，依據文化創意產業發展法，藝文票券只要有加價販售就是違法，將按票券張數處票面金額或定價10倍至50倍的罰鍰，若以掃票機器人、外掛程式等搶票者，還會面臨3年以下有期徒刑、科或併科新台幣300萬元以下罰金。

文化局指出，社群平台已出現大量張惠妹唱會票券販售資訊，至今累計收到27件檢舉，正確認是否有加價販售事實，並循售票系統、電信及戶政系統比對被檢舉者身分資料，查核屬實將依文創法開罰，檢舉者可領裁處金額20%、最高10萬元的獎金。

文化局表示，在網路上架、陳列、兜售藝文票券，且加價或以金錢外利益為對價皆屬違法，縱使沒有完成交易都會受罰，警察局將同步協助查緝。

此外，台北市法務局提醒民眾，除黃牛票外，近期也出現購票詐騙案，歹徒會以「保留優先購票權」、比原價較低價格讓售等話術，要被害人先匯款，但收到匯款後就失聯。

法務局呼籲消費者，在網路購買二手票券有高度風險，透過不明管道不僅可能無法取得票券、無法順利入場，還會因無法確認交易對象而難以求償，交易前務必審慎評估。