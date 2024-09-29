快訊

久坐時間越長越容易背痛 專家教你固定做1事就能有效舒緩疼痛

羽球／看粉絲影片淚崩 戴資穎預告：不想辦引退儀式

聽新聞
0:00 / 0:00

鄉民違規挨罰竟想害警所長被處分 捏造事實投訴署長信箱害慘自己

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄湖內區吳姓男子沒戴安全帽被員警攔下開罰，他不滿要繳納罰單，去年7月寫信到警政署長信箱，投訴該轄區分駐所長上班吃檳榔、喝酒，湖內分局調查後，發現所長早戒酒5年，吳男被依誣告罪送辦，最終判刑5月，緩刑2年，要繳納公庫2萬元。可上訴。

判決指出，吳男曾因騎車未戴安全帽，被湖內分局茄萣分駐所警員取締開單，他收到罰單後不滿，去年7月11日凌晨3時許，冒用林姓好友名義及門號，寫信向警政署長投訴。

吳男在信中點名該轄區分駐所長上班吃檳榔、喝酒、賭博，還註明偵查不公開，這封訊息希望不外流以示公正。

警政署受理後，發交給湖內警分局督察組調查，但分局內部查處後，發現所長早戒酒5年，且吳男指控的賭博場所是間海產店，店內並沒有招待所，信件內容全為吳男冒名捏造，依誣告罪嫌送辦。

橋頭地檢署偵辦時，吳男坦承冒用林姓好友名義檢舉，信件內容都是他「聽」來的傳聞，並沒有任何證據，檢方認定吳男構成誣告，偵結將他起訴。

橋頭地院審理後，法官認為吳男不滿沒戴安全帽被取締，就在一天內冒名檢舉所長違規，考量他在偵查中均認罪，並與所長達成和解，終判刑5月，緩刑2年，要繳納公庫2萬元，並上法治教育課程，可上訴。

橋頭地院外觀。本報資料照片
橋頭地院外觀。本報資料照片

安全帽 罰單 賭博

延伸閱讀

梧桐妹兜風沒戴安全帽 賈靜雯秒曬照「頭戴一大頂」

梧桐妹騎車「沒戴安全帽」惹議 意外釣出柯震東4字回應

台南市發生行車糾紛 機車騎士竟拿安全帽猛砸汽車玻璃

女大生騎車誤闖國道被攔 無照、未戴安全帽開3罰單

相關新聞

疑涉浮報助理費稱一切合法 黃紹庭離台逾72小時仍未到案

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，高雄地檢署26日指揮台南市調處搜索，但黃早一步從小港機場搭機前往廈門，從早上搜索至...

綠議員涉貪他衝服務處放煙火涉恐嚇遭押16天 無罪確定拿到補償金

民進黨籍屏東縣議員許展維去年捲入貪汙案，李姓男子在許展維臉書留言「你死了屏東才能進步」，又衝到許的服務處放煙火慶祝，李當...

陸配領走亡夫近千萬遺產被抓包 白忙一場還多賠30萬

新竹蕭男去世留下近千萬遺產，陸籍配偶陳女未經全體繼承人同意，持蕭男生前交付的存摺、印章，到銀行與ATM提領、轉帳約917...

騎車丟妻走路回家、逼岳母介紹新歡 忍22年家暴夫被休

新竹人妻阿嬌（化名）婚後頻遭丈夫王男家暴，且王男還常在暗夜丟下她一人，要她獨自走1個多小時路回家，還曾當著2個兒子的面說...

鄉民違規挨罰竟想害警所長被處分 捏造事實投訴署長信箱害慘自己

高雄湖內區吳姓男子沒戴安全帽被員警攔下開罰，他不滿要繳納罰單，去年7月寫信到警政署長信箱，投訴該轄區分駐所長上班吃檳榔、...

影／高雄辦酒空迷航、酒精路跑 一夜多起滋擾案...警疲於奔命

高市觀光局本周六、日一連舉辦酒空迷航、酒精路跑及派對活動，全市約有50家酒吧、餐酒館等業者參與，傳出多起滋事、喧嘩事件；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。