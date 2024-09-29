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鄉民違規挨罰竟想害警所長被處分 捏造事實投訴署長信箱害慘自己
高雄湖內區吳姓男子沒戴安全帽被員警攔下開罰，他不滿要繳納罰單，去年7月寫信到警政署長信箱，投訴該轄區分駐所長上班吃檳榔、喝酒，湖內分局調查後，發現所長早戒酒5年，吳男被依誣告罪送辦，最終判刑5月，緩刑2年，要繳納公庫2萬元。可上訴。
判決指出，吳男曾因騎車未戴安全帽，被湖內分局茄萣分駐所警員取締開單，他收到罰單後不滿，去年7月11日凌晨3時許，冒用林姓好友名義及門號，寫信向警政署長投訴。
吳男在信中點名該轄區分駐所長上班吃檳榔、喝酒、賭博，還註明偵查不公開，這封訊息希望不外流以示公正。
警政署受理後，發交給湖內警分局督察組調查，但分局內部查處後，發現所長早戒酒5年，且吳男指控的賭博場所是間海產店，店內並沒有招待所，信件內容全為吳男冒名捏造，依誣告罪嫌送辦。
橋頭地檢署偵辦時，吳男坦承冒用林姓好友名義檢舉，信件內容都是他「聽」來的傳聞，並沒有任何證據，檢方認定吳男構成誣告，偵結將他起訴。
橋頭地院審理後，法官認為吳男不滿沒戴安全帽被取締，就在一天內冒名檢舉所長違規，考量他在偵查中均認罪，並與所長達成和解，終判刑5月，緩刑2年，要繳納公庫2萬元，並上法治教育課程，可上訴。
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