綠議員涉貪他衝服務處放煙火涉恐嚇遭押16天 無罪確定拿到補償金

民進黨籍屏東縣議員許展維去年捲入貪汙案，李姓男子在許展維臉書留言「你死了屏東才能進步」，又衝到許的服務處放煙火慶祝，李當時被逮後，檢方隨即聲押獲准，一審依恐嚇危害安全罪判李男2月徒刑，二審認為李男未具體稱要傷害許展維，逆轉判他無罪確定，李申請刑事補償，因羈押16天，獲賠5萬6000元。

許展維去年原本被民進黨提名參選屏南選區立委，去年7月因涉入政府採購法案件，被檢方諭知以20萬元交保，許便於同月31日晚間隨即宣布退出屏南立委選舉。

當時李男看見許展維的退選宣言，隨即在許展維臉書下方留言，稱「你死了屏東才能進步」、「去死吧」。李男又在當天深夜10時許，購買煙火前往許展維服務處放炮。

李男邊放煙火邊錄影「O你娘！垃圾維仔！讓人關剛剛好而已。」、「垃圾維仔！O你娘機O」、「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在門口放了煙火！明天有人要一起參與更大的煙活（火）活動嗎？」。

許展維看到影片後不滿，認為李男行為已涉及恐嚇，還嚇到他的女兒，氣得對李提告，屏東檢警當時迅速逮到李男，並經檢方聲押獲准，屏東地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判李男2月徒刑，得易科罰金。

李男不服上訴，主張他是認為許展維是貪官汙吏，擔任民意代表做的不好，激於義憤才去服務處說那些話，他很不爽，只是單純發洩情緒，並沒有要恐嚇他。

高雄高分院合議庭審理時，法官依據憲法法庭解釋，認為許展維身為民意代表，應當更有包容肚量，反對者慣性以不雅文字表達負面評價，雖會使人難堪，但仍不能輕率動用刑罰以禁止批評或負面評價之言論表達自由。

合議庭認為，李男雖留言「去死吧」、「你死了屏東才能進步」，但審酌文意，應是對許展維涉貪後宣布退選立委等公共事務，表達個人貶抑或意見，雖然用語負面、粗鄙，但尚未逾越一般人可合理忍受的限度。

另外，李男煙火並非朝許男家中施放，且依據李錄下的影片，非常清楚的可以判明李是以反諷、嘲弄口氣，「慶祝」許展維因涉貪被檢方偵辦，並無具體有加害許展維的意思表示，判李男無罪確定。