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影／高雄辦酒空迷航、酒精路跑 一夜多起滋擾案...警疲於奔命

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市觀光局本周六、日一連舉辦酒空迷航、酒精路跑及派對活動，全市約有50家酒吧、餐酒館等業者參與，傳出多起滋事、喧嘩事件；有KTV酒客結帳打架，有人在店外喧嘩，躺在道路上；有酒吧外上百人排隊、車併排，人多到警察前來；一夜下來，警方疲於奔命，得在四周巡邏警戒。

新興警分局五福二派出所昨深夜10時15分許獲報轄區一間KTV門口有糾紛，警方出動快打警組趕赴現場。

警方到場瞭解，現場係51歲陳姓男子和46歲張姓男子兩人與其他友人相約唱歌後，結束離場時，雙方因結帳問題起口角拉扯，警方抵達後，雙方仍糾纏一塊，後警方喝斥泥醉的二人，強行壓制雙方在地，並依法管束帶回釐清；後續雙方均不願提告，警方仍2人依違反社會秩序維護法罪移送裁處。

此外，今天凌晨1時38分許，位於新興區七賢一路一家酒吧外，酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，甚至有人坐在馬路上、有人醉臥在人行道與馬路之間，毫不自知，新興警分局中正三派出所員警獲報，立即前往處置。

警方與商家溝通後，勸導在群眾勿坐在道路上，並退回人行道、降低音量，事後巡邏警組亦在周邊加強巡邏，至人潮散去。

而左營區一家酒吧昨深夜時分至凌晨，湧入上百名男女在外排隊，大聲喧嘩，由於酒吧標榜有接駁車接送，車輛一度在馬路上併排，轄區警方接獲4次報案電話，警方到場勸導，一夜下來，疲於奔命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市新興警分局五福二派出所昨深夜10時15分許獲報轄區一間KTV門口有糾紛，警方將酒客帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局五福二派出所昨深夜10時15分許獲報轄區一間KTV門口有糾紛，警方將酒客帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市左營區一家酒吧昨深夜時分湧入上百名男女消費，凌晨在店外排隊等候接駁車，聲音喧嘩吵鬧，吸引警方前來勸導。圖／取自Treads
高市左營區一家酒吧昨深夜時分湧入上百名男女消費，凌晨在店外排隊等候接駁車，聲音喧嘩吵鬧，吸引警方前來勸導。圖／取自Treads
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，10餘名男女在人行道上大聲喧嘩，吸引轄區警方前來勸導。圖／取自社群「社會事新聞影音」

人行道 迷航

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