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疑涉浮報助理費稱一切合法 黃紹庭離台逾72小時仍未到案
國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，高雄地檢署26日指揮台南市調處搜索，但黃早一步從小港機場搭機前往廈門，從早上搜索至今天上午，已逾72小時仍未到案。是否發布通緝？雄檢未做回應，僅表示會依法處理。
檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，26日一早發動搜索，並帶回黃的父母等17人偵訊後，6人交保，其餘請回，僅聲押黃的服務處周姓女副主任，但法院未准押，裁定請回。
因黃紹庭當天未到案，檢調當時掌握黃行蹤，發現黃一早便帶著行李離開住家，前往小港機場臨櫃購買機票，搭機飛往大陸廈門，隨後失聯，僅於當天下午致電辦案人員稱會返台說明。
隔天27日，黃紹庭自錄影片傳給國民黨議會黨團，表明這趟出境是「既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎」，得知遭搜索的消息後，第一時間已主動致電檢調說明行程，等這1、2天事情處理完後就會返國。
不過距離黃紹庭27日自錄影片「自清」已逾48小時，卻未見他回台說明，從搜索當天截至今早，已逾72小時未到案，記者今致電黃的私人手機，均轉為語音信箱，對於是否通緝雄檢未做回應。
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