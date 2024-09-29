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脫光光還沒得逞...遭小女友父母撞見不原諒 男獲重判1年10月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市22歲張男在未滿14歲的女友房間，脫光她的衣服要發生性行為時，被少女的父母撞見制止。張男犯行最輕刑期3年，法官以兩人兩情相悅且未遂，減輕其刑，判刑1年10月。少女的父母不原諒張男，法官未宣告緩刑，若定讞須入獄。全案可上訴。

判決指出，22歲張男去年12月11日前透過交友軟體，認為未滿14歲的被害少女後，兩人透過軟體聊天，發展成為男女朋友。

案發當天張男到少女住處2樓房間內，脫掉少女全身衣物後，撫摸她的胸部跟下體，並以生殖器觸碰少女肚子及腰部。此時少女的爸爸、媽媽發現制止，張男尚未將生殖器插入少女陰道。

少女的父母報案，基隆市警局婦幼警察隊製作筆錄後，將全案依妨害性自主性交未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵結起訴。

張男警詢、檢方偵查及基隆地方法院審理時，都坦承知道被害少女未滿14歲及性交未遂犯行，與少女及父母證述大致相符，另有性侵害犯罪事件通報表、少女房間現場照片、張男與少女LINE對話紀錄截圖等物證，法官認定張男犯行。

刑法規定，對於未滿14歲男女性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。張男因犯行未遂，法官認為，犯行所造成損害低於既遂犯，因此依刑法規定減輕其刑。

法官指出，張男明知被害少女身心發展及性觀念意識未臻成熟，仍欲與她發生性關係，不宜輕縱。念其年輕氣盛，兩人為男女朋友，在兩情相悅下欲發生性交行為，加上張男無前科，深具悔意，判刑1年10月。

張男及辯護人都請求宣告緩刑，法官認為，張男未能克制生理衝動，對心智尚未發育成熟少女性交未遂，危害少女身體發展，並對日後男女感情觀念造成負面影響。少女的父母也明確表示不願意與和解，要讓張男負起應負責任，因此未宣告緩刑。全案可上訴。

22歲張男凹未滿14歲的女友性交未遂，基隆地方法院審理後判刑1年10月。少女的父母不原諒張男，法官未宣告緩刑，全案可上訴，定讞須入獄。聯合報系資料照片
22歲張男凹未滿14歲的女友性交未遂，基隆地方法院審理後判刑1年10月。少女的父母不原諒張男，法官未宣告緩刑，全案可上訴，定讞須入獄。聯合報系資料照片

基隆 房間 父母

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