京華城案檢方聲押「這個人」 游淑慧：金流去向有了新發現
北檢偵辦京華城弊案，昨指揮廉政署兵分29路搜索，並約談10名被告，釐清容積獎勵決策及相關金流。台北市議員游淑慧指出，這次約談增加一堆威京的員工被告有共同疑點，都恰好在109年3月下旬非選舉、疫情期間，突然集中三天內「團捐給民眾黨」時機點又剛好是第一次「便當會」、市長室交辦陳情案後，已「越連越近」。
游淑慧表示，京華城案目前為止，根據媒體報導，她印象所及大概已經20餘名被告。業者方有威京沈慶京主席、京華城董事長陳玉坤、前鼎越公司董事長朱亞虎、前沈春池文教基金會童中白、威京集團法務經理陳俊源、財務人員黃淑雯、時任京華租賃負責人洪秀鳳、監察人張志澄，以及范雅琪、陳秀桃、劉芷安等人。
游淑慧指出，昨天增加一堆威京的員工被告有共同疑點，都恰好在109年3月下旬非選舉、疫情期間，突然集中三天內「團捐」給民眾黨，捐贈的威京集團相關人士，7人分別捐30萬元，時間在109年3月24日至26日。
她也指出，時機點剛好是109年3月10日是柯文哲與應曉薇「便當會」答應將京華城提案送交都委會研議；109年3月17日柯文哲市長室交辦單交辦京華城陳情事項。
游淑慧指出，京華城案涉案層級之廣，應該為台北歷任市長之最。其中，目前被告罪名大致可分：行賄罪是威京相關人等；收賄罪是民代方，而市府方除了彭振聲外，其餘之前檢方似乎仍多以圖利罪偵辦。
游淑慧表示，很多人會想這麼大的利益，這麼龐大的行賄金額和動作，官員會沒好處會幫大忙？免費辦到好？也會想這麼大的利益和複雜大案，可能不只需買通一處，需不需要層層打點？金流與涉案層級之廣，也成為本案複雜難辦之處。
游淑慧說，金流藏太好？或是官員人太好？免費辦到好，可能都查不到金流。但今天突然看到早上最新案情報導，李文宗這位前柯文哲市長室主任、捷運公司董事長、柯的政治獻金大帳房，也被以收賄罪聲押禁見，雖不知法官下午裁定如何，但這也顯示金流去向，除了民代方，有了新發現了。
針對檢方聲押李文宗，游淑慧表示，會以收賄罪名，顯然與木可業務無關，這位之前曾被林洲民前局長指控仗著柯文哲敢出手喬大巨蛋的闇黑者，原來在京華城案也有角色。而他與柯文哲的距離，顯然比彭振聲更近更近更近。是大帳房？白手套還是自己膽大妄為？
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