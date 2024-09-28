京華城案檢方聲押「這個人」 游淑慧：金流去向有了新發現

北檢偵辦京華城弊案，昨指揮廉政署兵分29路搜索，並約談10名被告，釐清容積獎勵決策及相關金流。台北市議員游淑慧指出，這次約談增加一堆威京的員工被告有共同疑點，都恰好在109年3月下旬非選舉、疫情期間，突然集中三天內「團捐給民眾黨」時機點又剛好是第一次「便當會」、市長室交辦陳情案後，已「越連越近」。

游淑慧表示，京華城案目前為止，根據媒體報導，她印象所及大概已經20餘名被告。業者方有威京沈慶京主席、京華城董事長陳玉坤、前鼎越公司董事長朱亞虎、前沈春池文教基金會童中白、威京集團法務經理陳俊源、財務人員黃淑雯、時任京華租賃負責人洪秀鳳、監察人張志澄，以及范雅琪、陳秀桃、劉芷安等人。

游淑慧指出，昨天增加一堆威京的員工被告有共同疑點，都恰好在109年3月下旬非選舉、疫情期間，突然集中三天內「團捐」給民眾黨，捐贈的威京集團相關人士，7人分別捐30萬元，時間在109年3月24日至26日。

她也指出，時機點剛好是109年3月10日是柯文哲與應曉薇「便當會」答應將京華城提案送交都委會研議；109年3月17日柯文哲市長室交辦單交辦京華城陳情事項。

游淑慧指出，京華城案涉案層級之廣，應該為台北歷任市長之最。其中，目前被告罪名大致可分：行賄罪是威京相關人等；收賄罪是民代方，而市府方除了彭振聲外，其餘之前檢方似乎仍多以圖利罪偵辦。

游淑慧表示，很多人會想這麼大的利益，這麼龐大的行賄金額和動作，官員會沒好處會幫大忙？免費辦到好？也會想這麼大的利益和複雜大案，可能不只需買通一處，需不需要層層打點？金流與涉案層級之廣，也成為本案複雜難辦之處。

游淑慧說，金流藏太好？或是官員人太好？免費辦到好，可能都查不到金流。但今天突然看到早上最新案情報導，李文宗這位前柯文哲市長室主任、捷運公司董事長、柯的政治獻金大帳房，也被以收賄罪聲押禁見，雖不知法官下午裁定如何，但這也顯示金流去向，除了民代方，有了新發現了。