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星城Online漏洞 資深玩家竟狂撈3.6億枚星幣

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

網銀國際公司旗下線上遊戲星城Online去年發生遊戲漏洞，洪姓玩家趁機斷線、登入495次，獲取3億6911萬314枚遊戲幣星幣（價值369萬113元），遭公司求償全額，洪辯稱不知漏洞也沒開外掛；法院認定，洪利用遊戲漏洞獲取彩金違背善良風俗，判他全額給付星幣，可上訴。

公司主張，星城Online有分需付費取得的星幣，及遊戲內免費送的銀幣，2023年3月30日遊戲的國際區開放玩家使用銀幣，遊戲中若進入「Free Game」模式斷線，系統會自動算分補發銀幣給玩家。

公司說，4月14日技術人員發現「大鬧西游」遊戲館出現Bug（漏洞），斷線應補發的銀幣誤發成星幣，清查發現同月2日至13日間，洪男利用漏洞反覆強制斷線、再登入495次，不法獲取3億6911萬314枚星幣，還有大量轉移紀錄，侵害公司商業利益。

公司指出，洪男自漏洞後回報率暴增至60000%，一直大量獲遊戲幣如同提款機異常，且洪是10年以上資深玩家，當無不知之理，遊戲前要求會員同意使用者條款，包括不得惡意透過遊戲漏洞影響公平，洪已嚴重破壞遊戲衡平性，請求給付3億6911萬314枚星幣，或給付369萬1102元。  

洪男抗辯稱，他只是單一玩家，不具遊戲控制權也無權限，如何能得知遊戲漏洞？依他角度，在公司修正所謂遊戲漏洞前，無從分辨該漏洞是遊戲製作者故意留存的密技，或程式設計疏漏，公司身為遊戲控制權者，尚需漏洞出現12天後才發現，他身為玩家更不可能知道。

洪表示，該遊戲是類似吃角子老虎的博弈遊戲，不可能讓玩家得知內部設計機制，公司不能以管理不當歸責於他，自已沒用任何外掛操作、惡意攻擊程式入侵伺服器。

洪還說，網銀國際是資本高達25億元的跨國大型博弈遊戲集團，卻將內部設計不當加責玩家，佯以遊戲漏洞，將毫無成本的電磁紀錄遊戲幣透過訴訟合法兌換成現金，若此例一開無異鼓勵類似遊戲公司效仿，將癱瘓我國司法。

台中地院認為，洪男利用遊戲漏洞獲得超過其應取的彩金，就是違背社會善良風俗，惡意獲取不當利益，且他觸發斷線補償機制，均通知領到彩金的「數額」、「幣種」，其辯稱不知遊戲漏洞不予採信，加上洪在刑事偵查也坦承利用漏洞獲得星幣，判洪應給付3億6911萬314枚星幣。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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