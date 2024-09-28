台南公車擦撞機車騎士12天後不治 司機賠償145萬獲緩刑

興南客運吳姓司機前年5月29日駕駛大客車經大內區178線道路，適同向行駛公車右前方的葉姓男子騎車左偏往吳車道，吳超速超車時不慎擦撞，致葉人車倒地，經送醫救治仍於同年6月9日不治，一審認吳犯過失致人於死罪處6月，檢方不服上訴，民事以145萬調解成立，二審給予緩刑3年。

事故發生後，葉人車倒地，受有創傷性硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛網膜下出血、頭部撕裂傷、鼻子撕裂傷等傷勢，經送醫救治後，12天後仍因頭部外傷併腫瘤破裂出血，引起中樞神經損傷死亡。

一審時，吳矢口否認有何過失傷害犯行，他辯稱，是葉男騎乘機車左偏撞擊其所駕駛公車的右後方，他無過失。

一審判決指出，勘驗監視器畫面顯示，車禍當時車流量不大，只見公車及機車兩車，吳前方視線所及範圍無任何阻礙，並無不能注意情形，而葉行向前方路面有所破碎並堆積有砂石，吳既屬後方車輛，應與前方車輛保持行車安全距離，且葉機車一旦因道路破損左偏行駛，兩車將毫無間隔。吳反貿然加速往葉機車左側超越，且未注意兩車並行安全間隔，致擦撞左偏行駛葉，因而人車倒地，認吳自有應注意而未注意過失。

同時，經送請台南市車輛行車事故鑑定會、台南市車輛行車事故鑑定覆議委員會、財團法人成大研究發展基金會鑑定結果，均認吳駕駛營業大客車，超越未保持安全間隔距離，同為肇事因素。

此外，吳當時車速高於速限50公里，也經鑑定機關計算後確認吳確有超速駕駛，除超車未保持安全間隔外，尚有超速行駛過失。一審認他犯過失致人於死罪處6月，檢方不服上訴。

檢方認為，葉因車禍死亡，致妻子頓失配偶，家庭破碎，所受傷痛及損害甚鉅。吳於偵查及原審均矢口否認犯行，迄今仍未與葉妻達成損害賠償和解以賠償其所受損害，也未表達歉意，以獲得其諒解，堪認吳犯後態度惡劣，原審量處6月過輕。

台南高分院考量，葉左偏行駛也有過失，與吳同為肇事因素，且葉死亡也摻雜有個人身體因素，量處吳6月，可易科罰金。經核原判決認事用法，均無不合，量刑及易科罰金均屬妥適。

台南高分院指出，吳於二審已坦承認罪，並於今年7月間在原審新市簡易庭與家屬達成民事損害賠償調解，約定吳及興南客運應連帶給付家屬145萬元，並依約履行給付完畢。而家屬願意原諒吳，不再追究其刑事責任，並請求法院給予緩刑宣告機會。