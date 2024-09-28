變聲器裝美女租豪宅擁瑪莎拉蒂 檢警破淡水詐欺水房起訴2主嫌

基隆地檢署偵辦以假戀愛、假投資手段電信詐欺機房案件，歷經3波溯源，破獲2座線上詐欺水房，查扣瑪莎拉蒂跑車、賓士房車等，詐騙所得破8千萬。成員還使用變聲器佯裝美女誘騙宅男上勾，從事詐騙。全案日前偵查終結，檢方將羈押中劉姓、林姓2名主嫌依詐欺、洗錢等罪提起公訴。

基隆地檢署檢察官陳筱蓉指揮調查局新北市調查處、新北市金山警分局等單位組專案小組偵辦，日前偵查終結，將羈押中被告劉姓、林姓主嫌提起公訴，昨移審基隆地院後裁定續押。

起訴書指出，專案人員去年1月中旬逮捕黃姓男子等6人，涉嫌以戀愛、投資名義詐欺民眾財物，去年5月間起訴後，持續追查，循線發現詐團在新北市淡水區租用某處高級住宅架設詐騙機房，以相同手法，使用變聲器佯裝美女從事詐騙。

去年8月再次行動，間拘捕電信詐欺集團成員共8人，檢察官偵訊後，全數聲請羈押禁見獲准，去年11月起訴8人。

檢警追查犯罪金流，發現淡水電信詐欺機房在前年9月之前，就與劉姓、林姓男子為首的線上水房合作，由劉、林各透過Telegram通訊軟體等平台，開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」（人頭戶）。

兩人並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示線上水房集團成員，待電信詐欺機房以戀愛及投資詐欺方式，向被害人騙得款項後，就配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項，並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外，從事洗錢。

檢方查出2座線上水房至少使用11名人頭，詐騙金額超過8000萬元。今年6月6日同步搜索5處，查扣電腦1台、手機10支及點鈔機1台等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂跑車、賓士房車各1輛等不法所得。

檢警在機場拘提想搭機潛逃的劉男，同日拘提林男到，兩人涉犯刑法詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪被收押。