影／酒駕特斯拉自撞民族東路分隔島 男駕駛吹出1.38竟毫髮無傷
台北市中山區民族東路今凌晨發生一起汽車自撞事故，員警介入發現肇事駕駛洪姓男子渾身酒氣，酒測值竟高達每公升1.38毫克，嚴重超標違法，雖事故未釀人員傷亡，警詢後仍依公共危險罪嫌將洪男送辦。
警方調查，40歲洪男今凌晨3時許駕駛特斯拉轎車沿民族東路往東行，經新生北路口時自撞中央分隔島，整輛車當場90度翻覆，員警獲報介入後確認洪男未受傷，現場也無人受波及，但他渾身酒氣，經檢測發現其酒測值高達每公升1.38毫克，已嚴重超標違法，員警當場將其逮捕帶回調查。
據悉，洪男自稱昨夜在中山北路三段一間餐酒館飲用威士忌，夜深僥倖駕車返回新北市林口區住處，因不勝酒力昏睡，不慎自撞中央分隔島肇事。
警方表示，全案確切肇事原因將移交交通大隊審核分析，另洪男酒測值超標部分，詢後也依公共危險罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。另呼籲，酒後駕車害人害己，民眾切勿以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言