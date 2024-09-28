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影／酒駕特斯拉自撞民族東路分隔島 男駕駛吹出1.38竟毫髮無傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山區民族東路今凌晨發生一起汽車自撞事故，員警介入發現肇事駕駛洪姓男子渾身酒氣，酒測值竟高達每公升1.38毫克，嚴重超標違法，雖事故未釀人員傷亡，警詢後仍依公共危險罪嫌將洪男送辦。

警方調查，40歲洪男今凌晨3時許駕駛特斯拉轎車沿民族東路往東行，經新生北路口時自撞中央分隔島，整輛車當場90度翻覆，員警獲報介入後確認洪男未受傷，現場也無人受波及，但他渾身酒氣，經檢測發現其酒測值高達每公升1.38毫克，已嚴重超標違法，員警當場將其逮捕帶回調查。

據悉，洪男自稱昨夜在中山北路三段一間餐酒館飲用威士忌，夜深僥倖駕車返回新北市林口區住處，因不勝酒力昏睡，不慎自撞中央分隔島肇事。

警方表示，全案確切肇事原因將移交交通大隊審核分析，另洪男酒測值超標部分，詢後也依公共危險罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。另呼籲，酒後駕車害人害己，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪男今凌晨3時許駕駛特斯拉轎車沿民族東路往東行，經新生北路口時自撞中央分隔島，整輛車當場90度翻覆。記者李隆揆／翻攝
洪男今凌晨3時許駕駛特斯拉轎車沿民族東路往東行，經新生北路口時自撞中央分隔島，整輛車當場90度翻覆。記者李隆揆／翻攝
洪男今凌晨3時許駕駛特斯拉轎車沿民族東路往東行，經新生北路口時自撞中央分隔島，整輛車當場90度翻覆。記者李隆揆／翻攝
洪男今凌晨3時許駕駛特斯拉轎車沿民族東路往東行，經新生北路口時自撞中央分隔島，整輛車當場90度翻覆。記者李隆揆／翻攝

特斯拉 自撞 超標

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