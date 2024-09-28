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高雄機車行老闆買問題車轉賣被控告 依樣畫葫蘆告上手下場卻不同

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

車行老闆劉姓男子買1輛中古轎車，1年後轉賣給二手車行，車行發現里程數遭調整過，實際里程比表面里程至少少了21萬公里，車行告他詐欺。他和解後獲不起訴，轉控告賣車給他的人，法官卻因他早已知道車輛里程有問題，判他敗訴。

判決指出，劉姓男子在2020年花40萬元買1輛中古轎車，買進時汽車里程數是3萬多公里，隔年他把車子以30萬元轉賣給二手車行，車行收車才發現，這輛轎車的里程表被動過手腳，實際里程數已超過21萬公里，控告他詐欺，他趕緊與車行和解，才獲檢方不起訴處分。

不料，劉姓男子不滿被告，還多損失3萬元，轉而依樣畫葫蘆，控告賣他轎車的楊姓男子詐欺。經營車行的楊姓男子否認犯行，稱劉的鄰居請託他找車，他才向租車業者手買進淘汰車，自己沒賺錢也沒調整過里程數。

劉的鄰居高姓男子在庭審時說出，他在劉要買車時便告訴劉，車子的里程數有問題，還好意要幫忙調回正確里程數，但劉說會自己處理。法官調閱雙方的對話紀錄，確認劉早知道里程數有問題，且劉經營機車行，應熟知行情和機械結構，因此認定楊男沒騙他，判楊男無罪。全案可上訴。

買賣中古車因里程起糾紛，男子不甘被告反控原車主結果敗訴。示意圖，非當事車行。圖／本報資料照片
買賣中古車因里程起糾紛，男子不甘被告反控原車主結果敗訴。示意圖，非當事車行。圖／本報資料照片

詐欺 車行 里程數

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