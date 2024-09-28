台積電女員工偷吃人夫 自稱「小寶貝」幫打手槍下場曝光

台積電蔡姓女員工介入已婚男同事婚姻，因正宮發現先生買壯陽藥、脖子有吻痕，先生因愧疚坦言出軌，為挽回婚姻除放棄1500萬元房產賠償妻子，並自白和蔡女在車上愛撫、蔡幫他打手槍；法院認定蔡侵害配偶權，審酌她月收15萬及侵害程度，判她應給付妻子30萬元，可上訴。

妻子控訴，先生和蔡女之前是台積電新竹廠同事，自己結婚時蔡女也有來參加，老公調回台中廠時蔡又主動聯繫並自2023年1月起交往，2人還在台積電台中廠或新竹廠的停車場車內接吻、愛撫，甚至性交、幫打手槍超過10次，並一起去新竹巨成、台中老虎城購物看電影。

妻子說，蔡和她先生互以「老公」、「小寶貝」相稱，蔡還多次傳裸露性感照，直到她發現先生去買壯陽藥、刪手機對話及行車記錄器詭異行徑，脖子上又有不明印痕，質問下老公才坦承，控訴蔡女侵害配偶權對她求償100萬元。

蔡女抗辯稱，和人夫只是一般好友，對話也僅是開玩笑，否認彼此有情愛關係，僅是好友間互動，沒有侵害配偶權。

台中地院勘驗對話紀錄，發現蔡女都以「老公」稱呼人夫，並自稱為「小寶貝」，並傳「很多想跟老公一起的事情」、「只要可以在一起都好」、「老公我好想你喔」及「你的唯一最愛小寶貝」等親暱對話，還夾雜穿內衣自拍照，甚至有2人手指緊扣、頭靠肩膀合影。

人夫也坦承，和蔡女交往時，蔡女在車上幫他打手槍，也有親吻擁抱及摸胸行為，曝光後自己為挽回家庭就寫下自白書。

法院指出，蔡女、人夫逾越正常男女分際，審酌蔡女任職台積電月收15萬元，其破壞對方家庭等情狀，認定妻子求償60萬元為適當。