下載創意私房少女猥褻139片 會員被抓咬出SCP群組辯要檢舉...下場曝

台中地檢署破獲全台最大性影像網站「創意私房」、「SCP」群組，抓到400多名嫌犯，其中許姓男子持有139個兒少猥褻影片，被抓後辯稱是要向檢警舉報，法院以他東窗事發後才說要舉報不採信，但事後確實協助檢方偵破「SCP群組」，依兒少性剝削條例判他6月，可上訴。

檢警調查，許男是創意私房會員，他明知通訊軟體Telegram上的「SCP」群組販帖「台蘿原創」，裡面多為未滿18歲少年性影像，且以上傳性影像作為換取積分、升等會員級別。

許男2022年4月先是在Telegram「帝王大本淫」群組取得大量少年性影像畫面，下載後儲存成139個檔案在自己電腦中持有，同年8月25日被警方拘提、附帶搜索電腦起獲，台中地檢偵結依意圖散布而持有兒少性影像等罪嫌起訴他。

台中地院審理時，許男坦承下載139個未成年性影像檔案，但矢口否認散布犯行，辯稱他電腦中的影像是為了向警方舉報才準備的，自己要去舉發；許的辯護人說，許男是在協助檢警偵辦「SCP」群組，且台中地檢確實因許協助查獲「SCP」群組。

法院查，許男4月就自「帝王大本淫」群組下載139個色情檔案，若其有意向警方檢舉「SCP」群組，豈會等到8月25日被警方查獲，東窗事發後才表示要檢舉，況且許落網時，還趁機將自己的Telegram移除，顯然是心虛，不採信其辯詞。

另法院也函詢檢方，檢方表示後來確實因許男協助，而查獲「SCP」群組。