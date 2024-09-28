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台中社工猛盯身障男尿尿1分鐘突撩衣摸鳥 最後賠錢換緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高姓社工身障中心時見1名有心智缺陷男子去上廁所，先是站在小便斗旁邊猛盯對方生殖器看將近1分鐘，又伸狼爪直接摸他下體，害男子嚇到報警。高男落網後全部坦承，法院以他造成男子陰影，考量已賠償調解，依乘機猥褻罪判高8月、緩刑2年，可上訴。

檢警調查，高明知男子有身心障礙，2023年5月24日下午1點多見對方在身障服務中心要去上廁所，竟然在一旁小便斗注視他的生殖器30秒至1分鐘，隨即在上前拉起男子的上衣，甚至伸出右手觸摸他下體猥褻。

男子嚇得報警，高男落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有身障中心相關證人證詞、監視器影像，以及測謊鑑定可佐。

台中地院認為，高男利用男子因心智缺陷，不知抗拒而猥褻的行為，而高男沒有使用強制力，應論他乘機猥褻罪。

法院審酌，高男為滿足一己私慾，漠視男子性自主權對他猥褻，造成其身心受創，對人際關係信任起疑，心中也留下陰影，考量高已和對方調解成立、賠償完畢，男子也表示不願追究。

法院依乘機猥褻罪判高男8月，緩刑2年，命他接受法治教育3場，向公益團體提供80小時勞務，並禁止對男子有不法侵害行為，禁止對其恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤及接近。

高男趁身障男子在小便斗小解時猛盯他生殖器還伸手去摸。示意圖／ingimage
高男趁身障男子在小便斗小解時猛盯他生殖器還伸手去摸。示意圖／ingimage

台中市 廁所 猥褻 社工 身障

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