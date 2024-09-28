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警察酒測沒錄影 曳引車司機開心了...省12萬也免吊照

聯合報／ 記者牟玉珮／高雄即時報導

陳姓男子去年8月開曳引車行經台南市東區時發生車禍致人受傷，因吐氣酒精濃度達每公升0.15毫克，被開罰12萬並吊照。他不服提起行政訴訟，辯稱只睡前有喝一小杯藥酒，開車時精神、駕駛能力均正常，警逕自酒測未告知權利也沒錄影，不符程序，法院發現警方的確執行酒測時未全程連續錄影，違反正當法律程序，裁決撤銷原處分。

判決書指出，陳姓男子去年8月29日上午10點多開曳引車於台南市東區北門路二段與公園南路口前肇事，致人受傷，雖測得吐氣酒精濃度僅達每公升0.15毫克，並未達0.25的公共危險罪酒測值觸法標準，但警方仍依不能安全駕駛將他送辦，最後不起訴。

即使刑罰未構成，但台南市交通局認為他酒測值仍顯示有酒駕行為，由於他在10年內第二次酒駕超過標準，依道路交通管理處罰條例第35條第3項規定，罰他最高額12萬元、吊銷駕照、參加道路交通安全講習，還要公布姓名、照片及違法事實。

因事關生計，陳姓男子向高雄高等行政法院提起行政訴訟要求撤銷原處分，辯稱他前一晚只有喝一小杯藥酒，且經六、七小時充足睡眠後才開車上路，精神狀況和駛能力都正常，並無酒駕故意，又警察在處理事故當下未告知酒測的權利與程序便直接酒測，過程中也沒有錄影等等。

法官審理發現，員警當時因為陳男身上無酒味，且距事故發生已逾20分鐘以上，因此逕自決定酒測，並未詢問有無飲酒或是否超過15分鐘以上提供漱口水等等，且承認當時因忙著疏導交通，酒測時也疏未開啟密錄器。法官認為，實務上時常發生酒測程序爭執，為避免酒測過程爭議難解，已明文規定取締酒駕時應全程連續錄影蒐證，作為保障駕駛人且兼顧道路交通安全的公益目的，警方違反道路交通管理事作統一裁罰基準及處理細則第19條之2第1項規定，因此陳男請求撤銷原處分有理由。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方酒測應全程錄影。密錄器示意圖／聯合報系資料照片
警方酒測應全程錄影。密錄器示意圖／聯合報系資料照片

台南 酒測 酒駕

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