新北五金貿易公司欠229萬 女老闆惡意脫產286萬被管收

新北市瑞芳區一家五金貿易業者，積欠環境部回收清除處理費172萬餘元，還欠繳全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條例罰鍰57萬餘元，共229萬餘元，移送執行署宜蘭分署執行，查出葉姓女老闆拒不還款，還以現金提領、購買外匯等方式脫產286萬餘元，昨天聲請法院管收獲准。

法務部執行署宜蘭分署今天指出，該公司滯納107年7月至111年6月間的回收清除處理費172萬餘元未繳納，經環境部移送宜蘭分署執行；另又欠全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條例之罰鍰57萬餘元，一併移送執行。

執行官追查公司資金流向，發現早一步以現金提領、購買外匯等方式共處分286萬餘元，葉女為公司出資者，為金錢給付義務有影響力的負責人，但在8月及昨天詢問葉女，她都推稱不知，最多每月僅能繳納5000元，執行官認為她無清償欠款的誠意。

執行官認定葉女構成行政執行法第17條第6項第1款「顯有履行義務之可能，故不履行」、第3款「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，留置葉女後向地院聲請管收獲准，已送至宜蘭看守所附設管收所執行管收。