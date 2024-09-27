快訊

「哈利波特」麥教授離世享壽89歲 兒悲痛曝最後時光

美國8月PCE數據出爐！通膨及消費持續降溫 預示Fed將進一步降息

免費碳價？環團控企業卸責漏洞 經濟部揭優惠費率資格：不會免費

聽新聞
0:00 / 0:00

新北五金貿易公司欠229萬 女老闆惡意脫產286萬被管收

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳區一家五金貿易業者，積欠環境部回收清除處理費172萬餘元，還欠繳全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條例罰鍰57萬餘元，共229萬餘元，移送執行署宜蘭分署執行，查出葉姓女老闆拒不還款，還以現金提領、購買外匯等方式脫產286萬餘元，昨天聲請法院管收獲准。

法務部執行署宜蘭分署今天指出，該公司滯納107年7月至111年6月間的回收清除處理費172萬餘元未繳納，經環境部移送宜蘭分署執行；另又欠全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條例之罰鍰57萬餘元，一併移送執行。

執行官追查公司資金流向，發現早一步以現金提領、購買外匯等方式共處分286萬餘元，葉女為公司出資者，為金錢給付義務有影響力的負責人，但在8月及昨天詢問葉女，她都推稱不知，最多每月僅能繳納5000元，執行官認為她無清償欠款的誠意。

執行官認定葉女構成行政執行法第17條第6項第1款「顯有履行義務之可能，故不履行」、第3款「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，留置葉女後向地院聲請管收獲准，已送至宜蘭看守所附設管收所執行管收。

宜蘭分署基隆辦事處表示，滯納稅費、罰鍰，如不繳納，案件將移送法務部行政執行署各執行分署進行強制執行，如無力一次清償，可聯繫分期事宜，否則將會扣車子、存款、薪水、不動產，甚至壽險利益，也會祭出拘提、管收手段。

新北一家五金貿易公司欠229萬，葉姓女老闆惡意脫產286萬被管收。圖／執行署宜蘭分署執提供
新北一家五金貿易公司欠229萬，葉姓女老闆惡意脫產286萬被管收。圖／執行署宜蘭分署執提供
新北一家五金貿易公司欠229萬，葉姓女老闆惡意脫產286萬被管收。圖／執行署宜蘭分署執提供
新北一家五金貿易公司欠229萬，葉姓女老闆惡意脫產286萬被管收。圖／執行署宜蘭分署執提供

宜蘭 法務部

延伸閱讀

淡水公墓遷葬後閒置 新北：停車場鋪面2025年完工

新北擴大篩檢本土登革熱 新增15例累計共29人

不要說汐止沒有美食了！「2024 新北好市節」汐止3家人氣攤位入榜，鹹甜美式中式統統有

新北消防員爭超勤加班費 新北：編列114年度預算

相關新聞

曾拿汽油噴鄰居...七旬男擅自爬上對家屋頂 法院判拘役30日

彰化縣詹姓男子與謝姓男子比鄰居住卻交惡，詹男去年4月拿裝有汽油的噴槍向謝男父子噴灑汽油，11月兩度從自家頂樓架設梯子爬越...

台中私校校車撞斃7旬婦 頭顱破當場死亡...司機1萬元交保

台中巨業客運22日輾斃東海大學林姓女學生，未料今上午又傳出華盛頓中學與客運業者合作的校車，其謝姓司機撞死騎電動車的7旬婦...

新北五金貿易公司欠229萬 女老闆惡意脫產286萬被管收

新北市瑞芳區一家五金貿易業者，積欠環境部回收清除處理費172萬餘元，還欠繳全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條...

看誰拔槍快？前北投警涉持警槍威脅同事 士院判刑4月

前台北市警察局北投分局關渡派出所陳姓警員因與同事起口角，持警槍威脅同事。士林地院審酌陳男與同事達成調解，昨天依妨害自由罪...

同一法官應迴避再審、非常上訴 司法院通過刑事訴訟法修正草案

憲法法庭去年判決「連身條款」合憲，但認為同一法官於再審或非常上訴程序應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，相關...

小林製藥紅麴產品釀食安危機 消保會今替55消費者提告求償1.7億元

日本小林製藥含紅麴成分保健食品導致消費者健康受損，而日本政府厚生勞動省也已查明產品含有「軟毛青黴酸」是主要肇因，台灣消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。