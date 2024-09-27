聽新聞
0:00 / 0:00
新北五金貿易公司欠229萬 女老闆惡意脫產286萬被管收
新北市瑞芳區一家五金貿易業者，積欠環境部回收清除處理費172萬餘元，還欠繳全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條例罰鍰57萬餘元，共229萬餘元，移送執行署宜蘭分署執行，查出葉姓女老闆拒不還款，還以現金提領、購買外匯等方式脫產286萬餘元，昨天聲請法院管收獲准。
法務部執行署宜蘭分署今天指出，該公司滯納107年7月至111年6月間的回收清除處理費172萬餘元未繳納，經環境部移送宜蘭分署執行；另又欠全民健康保險費、違反關稅法及道路交通管理處罰條例之罰鍰57萬餘元，一併移送執行。
執行官追查公司資金流向，發現早一步以現金提領、購買外匯等方式共處分286萬餘元，葉女為公司出資者，為金錢給付義務有影響力的負責人，但在8月及昨天詢問葉女，她都推稱不知，最多每月僅能繳納5000元，執行官認為她無清償欠款的誠意。
執行官認定葉女構成行政執行法第17條第6項第1款「顯有履行義務之可能，故不履行」、第3款「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，留置葉女後向地院聲請管收獲准，已送至宜蘭看守所附設管收所執行管收。
宜蘭分署基隆辦事處表示，滯納稅費、罰鍰，如不繳納，案件將移送法務部行政執行署各執行分署進行強制執行，如無力一次清償，可聯繫分期事宜，否則將會扣車子、存款、薪水、不動產，甚至壽險利益，也會祭出拘提、管收手段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言